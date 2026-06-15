Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una noche marcada por la preocupación y la incertidumbre se vivió en la localidad de 28 de Noviembre luego de que un incendio de importantes dimensiones consumiera una vivienda ubicada en el barrio Altos. Las llamas avanzaron con rapidez sobre la estructura, favorecidas por las fuertes ráfagas de viento que afectaban a la Cuenca Carbonífera, generando momentos de tensión entre los vecinos y obligando a una rápida intervención de los equipos de emergencia para evitar consecuencias aún mayores.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la cuenca se pudo establecer que el siniestro se produjo durante la noche del domingo y movilizó a efectivos de la División Cuartel XIV de Bomberos, quienes acudieron al lugar tras recibir el alerta sobre un foco ígneo que avanzaba sin control sobre una vivienda de material ligero. Al momento de arribar, los servidores públicos se encontraron con un escenario complejo, donde el fuego ya había ganado gran parte de la estructura y amenazaba con extenderse hacia edificaciones cercanas.

Los primeros minutos fueron determinantes. Residentes del sector, alarmados por la magnitud de las llamas, intentaron contener el avance del incendio utilizando baldes, mangueras y otros elementos disponibles en sus hogares. Sin embargo, los esfuerzos resultaron insuficientes frente a la intensidad del fuego y las adversas condiciones climáticas que dominaban la jornada.

Una ambulancia en el lugar del siniestro. FOTO: MULTIMEDIOS EL SOCAVÓN

Las ráfagas de viento, una constante en esta época del año en distintos puntos del sur santacruceño, jugaron un papel determinante en la evolución del siniestro. El aire impulsó las llamas a gran velocidad, alimentando la combustión y dificultando cualquier intento de control previo a la llegada de los bomberos. La situación generó preocupación entre los vecinos, quienes observaban cómo el fuego avanzaba sobre la vivienda y temían que pudiera alcanzar otras construcciones emplazadas a escasa distancia.

Cuando el personal especializado llegó al lugar, desplegó un operativo destinado no solo a extinguir el incendio principal sino también a proteger las estructuras linderas. Las tareas se concentraron en atacar el foco ígneo desde distintos sectores y evitar que las chispas impulsadas por el viento provocaran nuevos focos de incendio.

Durante varios minutos, los efectivos trabajaron intensamente en condiciones complejas. El calor extremo generado por las llamas, sumado a las ráfagas constantes, obligó a redoblar los esfuerzos para controlar la situación. Finalmente, tras una ardua labor, los bomberos lograron extinguir el fuego y avanzar con las tareas de enfriamiento, fundamentales para evitar posibles reactivaciones.

Aunque la intervención permitió impedir que el siniestro se propagara a viviendas cercanas, los daños sufridos por la estructura afectada fueron de gran magnitud. La construcción quedó prácticamente destruida por la acción del fuego, evidenciando la violencia con la que se desarrolló el episodio.

Uno de los aspectos que generó alivio entre los vecinos y las autoridades fue la ausencia de reportes oficiales sobre personas lesionadas. Hasta el cierre de esta edición no se habían informado heridos ni víctimas fatales, una circunstancia que fue considerada especialmente positiva teniendo en cuenta la magnitud del incendio y la rapidez con la que avanzaron las llamas.

Mientras tanto, las causas que originaron el fuego continúan siendo materia de investigación. Como ocurre en este tipo de hechos, se espera que las pericias realizadas por personal especializado permitan establecer dónde comenzó el foco ígneo y cuáles fueron los factores que desencadenaron el siniestro.