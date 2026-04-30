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Un nuevo accidente vial volvió a encender las alertas en la cuenca carbonífera. Esta vez ocurrió en la Ruta Complementaria N° 20, camino al paso fronterizo, donde un vehículo despistó y volcó. La rápida intervención de Bomberos, junto a otras fuerzas, evitó que la situación pasara a mayores.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el siniestro se registró durante la tarde de este miércoles en un tramo clave de circulación para la región: la Ruta Complementaria N° 20, en inmediaciones del acceso a Mina 1, un sector que conecta con el paso fronterizo y que suele ser transitado tanto por trabajadores como por vehículos particulares.

Según la información oficial, al arribar al lugar, el personal de la División Cuartel IX de Bomberos de Río Turbio constató que un automóvil marca Fiat había despistado y volcado, quedando detenido a un costado de la calzada. Por razones que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado, en un contexto que podría estar vinculado a las condiciones propias de la ruta o a factores humanos.

Afortunadamente, el único ocupante del vehículo logró salir por sus propios medios, sin quedar atrapado en el habitáculo, lo que facilitó las tareas de asistencia y redujo considerablemente los riesgos iniciales. De inmediato, los bomberos desplegaron el protocolo de seguridad técnica habitual en este tipo de incidentes, procediendo a la desconexión preventiva de la batería y al control de posibles derrames de fluidos, con el objetivo de evitar incendios o daños ambientales.

El operativo contó además con la participación de efectivos de Gendarmería Nacional y personal de la Comisaría local, quienes colaboraron en el ordenamiento del tránsito y en las actuaciones correspondientes. En paralelo, profesionales del nosocomio de la localidad brindaron atención médica preventiva al conductor, confirmando que no presentaba lesiones de gravedad.