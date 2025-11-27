LA FIESTA DE LA TELEVISIÓN MÁS ESPERADA DEL AÑO

Este jueves por la noche se vivirá nuevamente la gran gala de la televisión con la entrega de los Martín Fierro de cable, en el Goldencenter porteño. Y en esa postal, Crónica TV será protagonista con 11 nominaciones que validan su apuesta a consolidarse como uno de los canales líderes y de referencia en noticias, servicio y magazine.

Facundo Pedrini compite en el rubro Mejor Producción General.

En el plano estratégico, la figura destacada es la de Facundo Pedrini, director de la señal, nominado como mejor productor general, una categoría que reconoce la ingeniería detrás de la pantalla. En materia de contenidos, “Chiche 2024”, con el histórico y siempre vigente Samuel Gelblung, y “El Run Run del espectáculo“, con “Fer“ Piaggio y Lío Pecoraro, competirán en el siempre caliente rubro mejor magazine.

“Chiche Gelblung 2024” es un clásico de la emisora.

“Fer” Piaggio y Lío Pecoraro de “El Run Run del Espectáculo”, nominados en el rubro Magazine.

En tanto, Ernesto Hadida se mide por el premio a mejor periodista económico, mientras que “Duro de Callar“, conducido por Tomás Méndez, buscará imponerse como mejor programa periodístico.

Ernesto Hadida, nominado como mejor periodista económico.

La presencia femenina también pisa fuerte: Melina Fleiderman va por la estatuilla a mejor labor periodística femenina. Y en el universo de los contenidos de servicio, “El defensor“, conducido por Adrián Frascino, fue nominado como mejor programa de servicios.

Melina Fleiderman, nominada en el rubro Labor Periodística Femenina.

Adrián Frascino, el conductor de “El Defensor” nominado en el rubro de servicios.

“Crónica TV” competirá como mejor servicio informativo y “Último Momento“ buscará ser consagrado como mejor noticiero, una categoría que siempre es termómetro del sector.

Mientras tanto, en el rubro analítico, Esteban Godoy irá por el premio a mejor columnista político, mientras que Cristian Echeverría se perfila como candidato fuerte a revelación periodística.

Cristian Echeverría, nominado como revelación periodística.

Esteban Godoy, nominado como mejor columnista político.

El evento contará con la cobertura especial, entrevistas y todo el color del Grupo La Opinión Austral, junto a los medios del Grupo Crónica: Crónica TV, los diarios Crónica y BAE y CM El Canal de la Música.