La ultramaratón en homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan se completó este sábado y convertió a la ruta patagónica en escenario de memoria y compromiso. Desde la largada del 13 de noviembre en las afueras de El Calafate, el grupo “44 Héroes ARA San Juan” y corredores invitados recorrieron 490 kilómetros por la estepa hasta la capital santacruceña, en un formato de 11 duplas, cada una responsable de un tramo de 44 kilómetros, número elegido en honor a los marinos fallecidos.

El pelotón atravesó la Ruta 40, ingresó a la Cuenca Carbonífera por Río Turbio y 28 de Noviembre y retomó luego el camino hacia Río Gallegos, combinando asfalto y ripio, lluvia, viento y el clásico clima cambiante del sur. La prueba se sostuvo “a pulmón”, con rifas y aportes solidarios, y el apoyo de distintos running teams de la provincia.

Tal como habían adelantado en diálogo con Radio LU12 AM680, los referentes Nancy Páez y Germán Ortiz remarcaron que no se trata de un team competitivo tradicional, sino de un grupo homenaje, donde la única camiseta importante es la celeste y blanca. “No conozco a ninguno de los corredores que no se haya emocionado haciendo este homenaje“, había dicho Páez.

El tramo final concentró la mayor carga simbólica. Vecinos, atletas federados, corredores amateurs y familias se sumaron a los últimos kilómetros, desde la avenida Balbín hasta la réplica del submarino en la costanera. Allí, entre aplausos, banderas argentinas y la presencia de familiares de los tripulantes, se realizó el acto conmemorativo que dio por cerrada la travesía.

