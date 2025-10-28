Your browser doesn’t support HTML5 audio
La delegación de la Escuela Ulloa partió el 16 de octubre rumbo a Gobernador Gregores y completó el fin de semana de trabajo en el 2º Encuentro Formativo. El objetivo fue claro: sumar horas de mesa, ordenar hábitos de entrenamiento y compartir metodología con jugadores que dieron sus primeros pasos este año.
Durante las jornadas se realizaron bloques de fundamentos —empuñadura, control, servicio y devolución—, peloteos progresivos y partidos guiados con correcciones en tiempo real. Profesores y referentes de la escuela acompañaron a los debutantes, mientras los más avanzados afianzaron lectura de efectos y desplazamientos.
El balance fue positivo: la experiencia combinó aprendizaje técnico y convivencia entre categorías, consolidó vínculos con la escuela anfitriona y dejó una base común para futuras concentraciones. Con el regreso a Río Gallegos, la escuela retomó su planificación semanal con la mira puesta en los próximos compromisos del calendario.
