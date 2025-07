Este viernes 18 de julio se llevó a cabo el acto central en conmemoración del 31° aniversario del atentado terrorista contra la sede de la AMIA, ocurrido en 1994. El homenaje, cargado de emoción y memoria, comenzó a las 9:53 en la calle Pasteur 633, el mismo horario en que estalló el coche bomba que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Bajo el lema “La impunidad sigue; el terrorismo también”, el evento reunió a funcionarios, dirigentes comunitarios, familiares de las víctimas y sobrevivientes.

El acto comenzó con el sonido del shofar y de la sirena, marcando un momento de silencio colectivo que recordó el instante exacto del ataque. El presidente Javier Milei participó de la ceremonia y declaró: “No vamos a parar hasta que haya justicia”.

Lo acompañaron varios miembros del Gabinete nacional, entre ellos Guillermo Francos, jefe de Gabinete; los ministros Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad), y Mariano Cúneo Libarona (Justicia). También asistió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El conmovedor video con la voz de Ricardo Darín a 31 años del atentado a la AMIA

Uno de los momentos más emotivos fue la proyección de un video con la narración del actor Ricardo Darín, quien relató con profunda sensibilidad la tragedia del 18 de julio de 1994.

“Pasan los años y no pasa nada. La impunidad sigue, el terrorismo también”, dice el artista.

“Los aniversarios más recordados tienen números redondos, 10, 20, 30, esos que parecen marcar un momento importante. ¿Quién conmemora los 14 años de algo? Los 22, los 31”, arranca Darín mientras se suceden, de fondo, imágenes en blanco y negro de las postales familiares de las víctimas.

Luego de interpelar al espectador y recordar la fecha y la magnitud del atentado, el relato vuelve a la idea inicial. “Pasaron 31 años. No 20, no 30. Pero eso no cambia nada. No es un aniversario de casamiento como los que se dejaron de celebrar cuando explotó la bomba, ni el cumpleaños de un hijo, como los que pasaron de festejarse a recordarse”, explica. “El dolor no entiende de números, no necesita una cifra precisa para seguir estando. El dolor sabe de preguntas que no encuentran respuestas, de búsquedas eternas”, suma luego.

Sobre el final, Darín hace énfasis en el dolor por la impunidad que rodea la causa y “la impotencia de sentir que pasan los años y no pasa nada” y a la importancia de tener memoria y justicia. “La impunidad sigue, el terrorismo también”, cierra, contundente. El material lleva la firma de la AMIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la agrupación Familiares de las víctimas, una de las varias que surgieron a lo largo de la lucha de quienes perdieron a un ser querido ese día.

Tras la proyección se escucharon los testimonios de familiares de las víctimas, que continúan reclamando justicia tras más de tres décadas de impunidad.

Osvaldo Armoza: “Irán es el máximo responsable del atentado”

El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza.

El orador central fue Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, quien comenzó su discurso recordando: “Pasaron 31 años de una mañana que abrió las puertas a la noche más oscura”. En su alocución, Armoza fue contundente: “Irán es el máximo responsable por el atentado que asesinó a 85 inocentes”.

Además, reclamó avances concretos en la causa judicial, incluyendo el juicio en ausencia que se realizará próximamente: “No aceptamos más excusas”, exigió. También mencionó el caso del fiscal Alberto Nisman, cuya muerte sigue sin esclarecerse: “Es una herida abierta. ¿También deberán pasar 30 años para obtener respuestas?”, se preguntó.

Jorge Macri: “Es una herida que nunca termina de cerrar”

El jefe de Gobierno porteño participó del homenaje a las víctimas del atentado terrorista.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el valor de sostener viva la memoria: “Lo que más duele, además del atentado, es la impunidad. Es una herida que nunca termina de cerrar”. Macri también instó a exigir la liberación de los secuestrados por Hamás, recordando que el terrorismo sigue presente en el escenario internacional.