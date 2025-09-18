Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El dólar vuelve a generar tensión en el mercado cambiario argentino. Con la moneda estadounidense alcanzando el techo de la banda, el Banco Central (BCRA) realizó su primera intervención desde la instauración del esquema, vendiendo u$s53 millones el miércoles y defendiendo el tipo de cambio en $1.474,5 durante la jornada del jueves.

Los dólares paralelos se recalientan: el dólar blue opera cerca de los $1.515, mientras que el dólar MEP sube 1,4% hasta $1.506,59 y el dólar CCL asciende 1,5% a $1.521,87. En tanto, el dólar tarjeta se encuentra a un paso de los $2.000, cotizando a $1.937.

En el mercado oficial, el dólar Banco Nación se consigue a $1.490, mientras que el dólar cripto promedio de Coinmonitor alcanza los $1.534,39. El tipo de cambio minorista publicado por el BCRA abrió en $1.491,216.

Según fuentes del mercado, el volumen operado llegó a los u$s290.000 millones, y se espera que el BCRA cierre la jornada con una posición vendedora más significativa que el miércoles. La intervención oficial se concretó recién por la tarde, ya que en las primeras operaciones fueron los privados quienes colocaron fuertes órdenes de venta en el techo de la banda.

Desde Max Capital advierten: “Si la misma dinámica continúa, el BCRA podría vender más de u$s100 millones diarios cuando el tipo de cambio abra en el techo de la banda, con ventas potenciales en torno a u$s3 a 4 billones hasta las elecciones del 26 de octubre”.

El economista Gustavo Ber explicó que los operadores evalúan los recursos necesarios para sostener el esquema cambiario a corto plazo y sus implicancias post elecciones, apostando a una rápida normalización luego de los comicios.

Por su parte, Jorge Gabriel Barreto señaló que la presión constante sobre la banda superior podría transformar la flotación en un tipo de cambio prácticamente fijo, ya que el mercado perdería confianza en el piso de la banda y el techo se convertiría en un ancla nominal.

El escenario actual deja al dólar hoy en un nivel de tensión histórica, con los paralelos liderando la escalada y el BCRA interviniendo de manera activa para mantener el tipo de cambio dentro de la banda.