Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la localidad de Lago Posadas, este fin de semana se realizó la Final Provincial rumbo al 61° Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, donde se definió quiénes serán los jinetes que representarán a la provincia de Santa Cruz en el certamen del 7 al 17 de enero de 2027.

Antonio “Tito” Pross de Tres Lagos en Bastos con Encimera, Ezequiel “Colo” Sifuentes de El Chaltén en Grupa Surera y Ezequiel “Peladito” Garay de Puerto Santa Cruz en Crina Limpia, serán los representantes de Santa Cruz.

El jinete suplente es Rolando Alonqueo de 28 de Noviembre. El delegado provincial es Fabián Reynoso y el subdelegado Joaquín Magallanes de Puerto Santa Cruz.

Después de varios años en los que la provincia se ubicó entre las 10 primeras, en 2025, la delegación cerró su participación en el último puesto con 36.30 puntos quedando -por reglamento- fuera de la competencia por un año.

Para la 60° edición, el jinete Héctor Ramón Méndez, oriundo de Los Antiguos, fue invitado al desafío especial “Color y Coraje”, instancia reservada a los 10 mejores montadores de cada categoría de todo el país.

La convocatoria tuvo como antecedente directo la actuación de Méndez en 2024, cuando se consagró subcampeón en la categoría Gurupa Surera, alcanzando el mejor resultado histórico de la provincia en el certamen más importante de la jineteada argentina. En aquella oportunidad, Méndez sostuvo un alto nivel de regularidad, completó la mayoría de sus montas y acumuló 42,32 puntos, lo que le permitió ubicarse segundo en la tabla final de una de las categorías más exigentes del festival.

De esta manera, la participación en la 61° edición significará el regreso de la provincia al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2027.