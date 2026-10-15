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Tal como estaba previsto, la oposición no logró hoy alcanzar el quórum para habilitar la sesión especial en la Cámara de Diputados mediante la cual pretendía voltear el DNU 70/23 del Gobierno de Javier Milei.

Transcurrida la media hora reglamentaria del horario convocado para el inicio de la sesión, se habían sentado en el recinto 121 diputados, faltando apenas ocho para cumplir con el objetivo.

El Gobierno festejó este resultado y valoró las ausencias clave de ocho legisladores de Provincias Unidas, entre ellos la de la presidenta de la bancada, Gisela Scaglia, y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, que responden al gobernador Carlos Sadir, los tres tucumanos de Independencia y el misionero “Colo” Vancsik de Argentina Federal.

Los diputados José Luis Garrido (Por Santa Cruz) y Loma Avila (Provincias Unidas) bajaron al recinto cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, ya había dado por caída la sesión.

Según NA, los diputados José Luis Garrido (Por Santa Cruz) y Loma Avila (Provincias Unidas) bajaron al recinto cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, ya había dado por caída la sesión.

Los 121 diputados presentes eran de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, una decena de Provincias Unidas, un grupo de Argentina Federal, Elijo Catamarca y la Coalición Cívica.

El temario de la sesión también incluía el tratamiento del proyecto de emergencia en Discapacidad y la ley de alivio y regularización de deudas familiares.

Los únicos que fueron hasta el hemiciclo de la Cámara baja fueron: 90 integrantes de Unión por la Patria, 10 de Provincias Unidas, 5 de Argentina Federal, los 4 del Frente de Izquierda, los 3 de Elijo Catamarca, los 2 de Encuentro Federal, los 2 de Primero San Luis, los 2 de la Coalición Cívica, Marcela Pagano de Coherencia y Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba.

“Así nos negaron la posibilidad de discutir el DNU 70/23, de prorrogar la Emergencia en Discapacidad y de llevar alivio a los millones de argentinos endeudados; mientras tanto, el pueblo se moviliza”, expresó la diputada santacruceña Moira Lanesan Sancho, mostrando el momento de la falta de quórum.

“No están! No vinieron. No quieren al Pueblo Argentino. No les interesa el Pueblo Argentino. Que Dios y la Patria se lo demanden”, expresó su par Juan Carlos Molina, también de Unión por la Patria.

Críticas opositoras

Al iniciarse la lista de oradores de las expresiones en minoría, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, expresó que “hoy veníamos a legislar a favor de las personas con discapacidad”, un tema que “estaba absolutamente afuera de la agenda del Gobierno”, que “pegó un giro en el aire” luego de la presión de la oposición por el emplazamiento a comisiones. El santafesino resaltó que los integrantes de este colectivo “merecían una respuesta” pero “lamentablemente muchos le dieron la espalda”.

Germán Martínez, presidente de la bancada de Unión por la Patria.

También, el opositor dijo que venían a “legislar a favor de muchos argentinos que están desesperados” por las deudas, “otro tema fuera de la agenda” oficialista, y, al recordar frases del propio Presidente Javier Milei, apuntó que “prácticamente se burlaban” de esta situación.

Pero, además, Martínez afirmó que venían “a defender la tierra de los argentinos después de los escandalosos fallos de la Corte Suprema de Justicia con sus idas y vueltas”. “Desearía saber quiénes lo llamaron (a los jueces)”, lanzó y aseveró que “la única manera de poner en resguardo la tierra de los argentinos era derogando el DNU 70/23”, el cual “nunca debería haber existido y hace tiempo debería haber sido declarado inconstitucional”.

“Si alguien cree que el pueblo argentino se va a doblegar, no conoce al pueblo argentino”, aseguró y, haciendo mención a palabras de Juan Domingo Perón, parafraseó: “No conocen al pueblo argentino, no comprenden al pueblo argentino y no lo sienten”. (Fuente: Noticias Argentinas y El Parlamentario).