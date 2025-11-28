Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A pocas semanas de convertirse en madre por primera vez, Rocío Marengo fue internada tras someterse a un chequeo de rutina.

La periodista Paula Varela contó en Intrusos (América TV) que la mediática se encuentra recuperándose favorablemente, acompañada de su pareja Eduardo Fort y algunas amigas.

“Me comuniqué con ella para ver cómo era su estado de salud. Nos trajo tranquilidad, me cuenta que está de 33 semanas, que ya el bebé pesa 2,450kg, que está enorme, que es un buen peso. Que fue a un chequeo con el obstetra y vieron como algunas cositas que les preocuparon, entonces prefirieron dejarla internada”, expresó.

Según trascendió, Marengo continúa en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires. “Ya hace 48 horas que está internada y todo da bien”, detalló Varela.

“Está con Eduardo (su pareja) que la está acompañando al pie del cañón, también varias amigas, así que me dice que se le está pasando rápido, que es primeriza, que obviamente se asusta, pero está tranquila porque todo está yendo bien y ya está cursando la semana 33, que uno ya empieza a tener como cierta tranquilidad”, añadió.

Rocío Marengo: “Queremos contarles…”

Asimismo, desde la habitación del Otamendi, Marengo compartió una foto en la que aparece recostada, sonriente y tomada de la mano de Fort. Sobre la imagen, escribió un mensaje dirigido a sus seguidores.

”Hola a todos! Queremos contarles que estamos re bien!! Sé que muchos nos quieren y se preocupan por eso quise evitar contar que estamos internados. Con bebito estamos haciendo un reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto”, dijo.

Para cerrar, sostuvo: “Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila. Solo unos días más y a casa a ultimar detalles para recibirlo con todo el amor!”.