Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por razones de salud, uno de los detenidos por la causa Vialidad, el extitular de Vialidad de Santa Cruz, Raúl Pavesi, cumplirá su condena en prisión domiciliaria.

La decisión fue tomada por los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, informó este miércoles el diario La Nación.

Pavesi de 74 años, está condenado a 4 años y 6 meses de prisión. Se encontraba cumpliendo prisión en la cárcel de Ezeiza, conectado por las noches a un aparato que evita la apnea del sueño.

Camaristas de casación Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

El exfuncionario, que también fue inhabilitado con perpetua para ejercer cargos públicos, había solicitado que se le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad, ya que es mayor de 70 años, y por su estado de salud.

En este sentido, le concedieron por unanimidad a la posibilidad de que cumpla su pena en prisión domiciliaria en su casa de Mar del Plata.

El juicio

“Voy a demostrar que en cuanto a las competencias que tenía asignadas, poco y nada tienen que ver con esta imputación“, había anticipado Oscar Vignale, el abogado de Raúl Pavesi, extitular de Vialidad Provincial.

También repasó la carrera del acusado, sostuvo que se recibió de ingeniero en 1976 y desde entonces trabajó en su profesión y que llegó por ser funcionario de carrera. “Pavesi no es un político, no accedió a la presidencia de la AGVP por sus condiciones relacionadas con gobernadores o funcionarios” y llegó a juicio “a raíz de que los fiscales han interpretado que se encuentra inmerso en una compleja maniobra perpetrada dentro de la administración pública”.

Sin embargo, para la justicia esos argumentos no fueron suficientes y Pavesi fue condenado al igual que varios otros exfuncionarios, entre ellos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.