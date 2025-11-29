Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Escuela de Tenis de Mesa Ulloa tuvo un saldo positivo en el Abierto de la República, la cita más importante del calendario argentino, donde participaron más de 900 jugadores. En el marco de la delegación Zona Sur, el equipo riogalleguense sumó podios en dobles e individuales, confirmando el crecimiento de su base competitiva. En dobles Sub 13, el binomio Kiara Menares / Aylin Bothin alcanzó el tercer puesto; en Damas Todo Competidor, Luana Paredes / Valentina Álamo fueron subcampeonas, y Diana Cárdena / Sabrina Mosca finalizaron terceras. En Damas Senior 24, Karen Baragioli / Makarena Oyarzo se subieron al segundo puesto, mientras que María Casas / Débora Senés completaron el tercer lugar.

En pruebas individuales, la escuela también celebró actuaciones destacadas. Kiara Menares fue tercera en Damas Sub 13; en Damas Sub 23, Valentina Álamo consiguió el tercer puesto. En el bloque Senior, Karen Baragioli terminó tercera en Damas Senior 24; Makarena Oyarzo y Débora Senés fueron terceras en Damas Senior 30; y María Casas repitió tercer puesto en Damas Senior. En varones, Augusto Biott logró el tercer lugar en Sub 9; Gael Santana fue tercero en Sub 11 y volvió a subirse al podio con el tercer puesto en Sub 13. En las categorías de Senior varones, Randy Levicoy y Maykol Schenffeldt se ubicaron terceros en Senior 24; Martín Esparza fue tercero en Senior 30; Diego Bothin alcanzó el tercer lugar en Senior 40; Miguel Triviño fue tercero en Senior 55; y Ernesto Maldonado obtuvo el tercer puesto en Senior 70.

Más allá de los resultados, la presentación en el Abierto dejó un aprendizaje clave para las camadas formativas de Ulloa: competir en cuadros numerosos, sostener el plan de juego bajo presión y consolidar la convivencia grupal que permite afrontar calendarios largos. El reconocimiento de otras provincias y las invitaciones para el calendario 2026 confirmaron que el camino elegido —formación constante y participación sostenida— sigue dando frutos. Con podios, volumen de juego y proyección, la escuela cerró un paso firme por el torneo más exigente del país.