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El IV Congreso Nacional de Abogados por Argentina reunió en Rosario a referentes de distintas jurisdicciones y dejó una definición central de cara a la próxima elección de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura: Alberto “Nacho” Biglieri, miembro de AxA, será candidato.

La decisión fue acompañada por dirigentes y referentes de distintos puntos del país, en el marco de dos jornadas donde el funcionamiento de la Justicia y el rol de la abogacía dentro del Consejo ocuparon buena parte de los debates. Entre los principales temas aparecieron la demora en los concursos, las vacantes sin cubrir y la necesidad de mejorar los mecanismos de selección y control de magistrados.

El Dr. Alberto Biglieri, consejero de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exvicepresidente del Foro Federal de Consejos de la Magistratura. FOTO: .LA OPINIÓN AUSTRAL.

En ese contexto, distintos participantes destacaron en Biglieri su experiencia, independencia y compromiso con la abogacía para una Justicia mejor. Su trayectoria incluye su paso como consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y como asesor del Consejo de la Magistratura de la Nación, además de su recorrido académico y profesional.

Otro de los planteos que atravesó el encuentro fue la necesidad de fortalecer una representación genuina de la profesión. Entre los dirigentes presentes hubo coincidencias en que quienes lleguen al Consejo deben defender los intereses de los abogados y sostener una agenda propia, por encima de alineamientos partidarios.

El IV Congreso Nacional de Abogados por Argentina.

El 14 de septiembre se presentarán las listas y el 20 de octubre se realizará la elección. Hasta entonces, el trabajo estará concentrado en ampliar los apoyos y reunir a distintos sectores de la abogacía detrás de una propuesta con representación federal.

La candidatura de Biglieri busca reunir experiencia institucional, conocimiento del funcionamiento del Consejo y capacidad para construir consensos amplios. Entre los ejes que comenzaron a plantearse aparecen mejores procesos de selección, respuestas frente a las vacantes, controles eficaces y una mayor presencia de la abogacía en las decisiones que atraviesan al sistema de Justicia.

La decisión fue acompañada por dirigentes y referentes de distintos puntos del país.

Rosario dejó así algo más que una candidatura. Dejó el comienzo de una construcción que ahora buscará sumar dirigentes, colegios, asociaciones y referentes de todo el país alrededor de una representación profesional más amplia y federal.