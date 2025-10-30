Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Ejército Argentino informó que se encuentra abierta la inscripción para quienes deseen ingresar como soldado voluntario. La convocatoria está dirigida a jóvenes que deseen formar parte de la Fuerza y capacitarse en funciones específicas vinculadas a la defensa nacional.
Dónde y cuándo inscribirse
Los interesados pueden anotarse de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, en las distintas oficinas de reclutamiento del país. Para iniciar el trámite es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).
Además, se encuentra disponible información sobre lugares y destinos de incorporación en el sitio web oficial del Ejército Argentino: https://www.ejercito.mil.ar, y consultas telefónicas al 0800-999-3537.
Requisitos para ingresar al Ejército Argentino
Para postularse como soldado voluntario se debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser ciudadano/a argentino/a (nativo/a, por opción o naturalizado).
- Tener entre 18 y 24 años al momento de la incorporación.
- Estado civil soltero/a (puede tener hijos y/o personas legalmente a cargo).
- Contar con estudios primarios aprobados.
- Presentar certificado de buena conducta o antecedentes penales.
- Poseer buen estado físico y de salud.
Formación y funciones
Quienes resulten incorporados recibirán capacitación militar y técnica, orientada a desempeñar funciones específicas dentro de la estructura del Ejército Argentino. El objetivo es que los nuevos soldados puedan colaborar en tareas operativas y contribuir al fortalecimiento de la defensa nacional.
Cómo postularse
- Acudir a una oficina de reclutamiento, de lunes a viernes, de 8 a 13 h.
- Presentar DNI y documentación requerida.
- Consultar información oficial en el sitio web o al teléfono gratuito.
La inscripción como soldado voluntario del Ejército Argentino representa una opción para jóvenes interesados en desarrollar una carrera militar, adquirir formación profesional y servir a la patria.
