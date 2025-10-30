Abren inscripción para ingresar al Ejército Argentino como soldado voluntario Se encuentra abierta la convocatoria anual para jóvenes de 18 a 24 años interesados en incorporarse como soldados voluntarios. La inscripción se realiza de lunes a viernes, de 8 a 13, en oficinas de reclutamiento de todo el país.

El Ejército Argentino informó que se encuentra abierta la inscripción para quienes deseen ingresar como soldado voluntario. La convocatoria está dirigida a jóvenes que deseen formar parte de la Fuerza y capacitarse en funciones específicas vinculadas a la defensa nacional.

Dónde y cuándo inscribirse

Los interesados pueden anotarse de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, en las distintas oficinas de reclutamiento del país. Para iniciar el trámite es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Además, se encuentra disponible información sobre lugares y destinos de incorporación en el sitio web oficial del Ejército Argentino: https://www.ejercito.mil.ar, y consultas telefónicas al 0800-999-3537.

Requisitos para ingresar al Ejército Argentino

Para postularse como soldado voluntario se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano/a argentino/a (nativo/a, por opción o naturalizado).

Tener entre 18 y 24 años al momento de la incorporación.

al momento de la incorporación. Estado civil soltero/a (puede tener hijos y/o personas legalmente a cargo).

Contar con estudios primarios aprobados .

. Presentar certificado de buena conducta o antecedentes penales.

o antecedentes penales. Poseer buen estado físico y de salud.

Formación y funciones

Quienes resulten incorporados recibirán capacitación militar y técnica, orientada a desempeñar funciones específicas dentro de la estructura del Ejército Argentino. El objetivo es que los nuevos soldados puedan colaborar en tareas operativas y contribuir al fortalecimiento de la defensa nacional.

Cómo postularse

Acudir a una oficina de reclutamiento, de lunes a viernes, de 8 a 13 h.

Presentar DNI y documentación requerida.

Consultar información oficial en el sitio web o al teléfono gratuito.

La inscripción como soldado voluntario del Ejército Argentino representa una opción para jóvenes interesados en desarrollar una carrera militar, adquirir formación profesional y servir a la patria.