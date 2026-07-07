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El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) abrió la inscripción para una nueva edición de la Olimpíada de Energía y Ambiente, un certamen nacional destinado a estudiantes regulares del nivel secundario que promueve el aprendizaje sobre uno de los temas centrales de la agenda mundial: la energía y su impacto en el ambiente.

Cada año, miles de alumnos de todo el país participan de esta competencia académica, que propone profundizar conocimientos sobre fuentes de energía renovables y no renovables, el uso responsable y eficiente de los recursos, la matriz energética de la Argentina y del mundo, además de su vínculo con el cambio climático. Para ello, el IAPG pone a disposición una bibliografía especialmente seleccionada, que permite abordar estas problemáticas desde una perspectiva amplia y con mirada crítica.

Las evaluaciones son diseñadas por pedagogos especializados en energía, sustentabilidad y medio ambiente, con la revisión técnica de la Comisión de Educación del IAPG, integrada por docentes y profesionales de distintas disciplinas. Ese equipo también define los contenidos, el cronograma y los lineamientos generales del certamen.

La competencia se desarrolla en cuatro etapas a lo largo del año. La primera corresponde a la Selección Local, organizada por cada establecimiento educativo participante para definir a sus representantes. Luego se realiza la Selección Zonal, con exámenes de modalidad múltiple choice preparados por el IAPG y tomados en escuelas designadas como sedes.

Posteriormente se lleva adelante la Selección Regional en distintas provincias del país, mientras que la instancia decisiva se disputa en la sede del IAPG, en la Ciudad de Buenos Aires. En esa última evaluación, los finalistas deben resolver ejercicios de desarrollo basados en la bibliografía oficial, acompañados por sus docentes tutores, familiares o un adulto responsable.

Cuándo cierran las inscripciones y qué premios hay

El cronograma para la edición 2026 establece el cierre de inscripciones el 31 de julio. La Evaluación Local se realizará el 7 de agosto, la instancia Zonal el 10 de septiembre, la Regional el 16 de octubre y la Final el 20 de noviembre.

Uno de los principales atractivos de la Olimpíada es su sistema de reconocimientos. Los tres primeros puestos obtienen una beca de ayuda escolar durante 12 meses y medallas. A su vez, quien consiga el primer lugar recibe un diploma que se entrega en un acto previo al tradicional almuerzo por el Día del Petróleo y del Gas, celebrado el 13 de diciembre, al que asiste junto a sus padres.

El establecimiento educativo del estudiante ganador también recibe equipos electrónicos, mientras que los docentes tutores de los alumnos premiados son distinguidos con incentivos especiales. Durante la final, además, se entregan y sortean premios como relojes inteligentes, auriculares inalámbricos, cámaras de acción y viajes.

La propuesta se complementa con un taller de capacitación destinado a los profesores de todos los alumnos finalistas, sin importar su posición en la competencia. La actividad se desarrolla al año siguiente, con todos los gastos cubiertos, e incluye charlas de especialistas y visitas técnicas a represas, refinerías, campos petroleros, centrales nucleares, parques eólicos y plantas fotovoltaicas, entre otros espacios vinculados con la energía y el ambiente.