La joven patinadora Abril Ortega, oriunda de Río Gallegos, inició con el pie derecho su participación en los IV Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas que se disputan en Venancio Aires, Brasil. La deportista santacruceña, integrante de la Selección Argentina, obtuvo el primer puesto en el programa corto, imponiéndose sobre su competidora uruguaya en la categoría. Este sábado a las 12:30 competirá en el programa largo, instancia que definirá las posiciones finales y dará paso a la ceremonia de premiación.

El abrazo con su entrenador tras el primer puesto.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Abril había contado antes de competir que la llegada a Brasil fue reciente y que el cronograma era ajustado: “Anoche llegamos y ya tuve la prueba de pista; después compito a la mañana con el corto y el sábado con el largo”. En efecto, la prueba del viernes duró 2 minutos y 40 segundos, formato que exige precisión y ejecución perfecta. La patinadora cumplió con creces y alcanzó la mejor puntuación, lo que la posiciona como firme candidata para mañana.

El torneo en Brasil reúne a atletas de toda Sudamérica y tiene un alto nivel de exigencia. Ortega lo sabe: “Es una responsabilidad grande, muchos nervios, pero también emoción”, expresó. La joven entrena desde hace meses en Catamarca, y antes de este certamen participó en una concentración nacional del seleccionado argentino realizada en el microestadio de la CAP (Confederación Argentina de Patín) en Buenos Aires, con vistas al Mundial que se celebrará en octubre en Beijing, China.

En ese marco, Abril explicó que el sudamericano se convirtió en su primer desafío internacional del año, luego de que su categoría fuera dada de baja a último momento en el Panamericano previsto en Buenos Aires. “Por eso este torneo es especial”, comentó, y agregó que este viaje también tiene un valor emocional: por primera vez la acompaña su mamá en una competencia internacional. “Siempre estuvo conmigo en los nacionales y provinciales, pero nunca había podido viajar por los costos. Esta es la primera vez que me ve en un torneo así”, dijo con alegría.

Luego de su participación en Brasil, la deportista se enfocará en el próximo gran compromiso: el Nacional Absoluto de San Juan, a fines de agosto, donde además competirá uno de sus alumnos, Tomás Sales, en categoría A Nacional.

Abril sigue marcando el camino para el patinaje artístico santacruceño, representando al país con esfuerzo, talento y una humildad que se nota tanto dentro como fuera de la pista. Con los patines bien ajustadosy la mente en foco, este sábado intentará coronar su brillante actuación con una medalla que no solo sería personal, sino también un orgullo para toda la Patagonia.