Abril Ortega concluyó su participación en los World Skate Games Asunción 2026 con un sexto puesto, resultado que marcó el final de su recorrido mundialista como patinadora y una despedida cargada de emoción, con la bandera argentina como símbolo de todo el camino recorrido.

La representante de Santa Cruz llegó a esta cita internacional con un significado especial: disputar su último Mundial y cerrar una etapa de su trayectoria deportiva llevando los colores nacionales a una de las competencias más importantes del patinaje.

Más allá del resultado, su participación estuvo atravesada por el valor de representar a la Argentina, el esfuerzo acumulado durante años de preparación y el acompañamiento de su familia, que formó parte de este recorrido.

El sexto puesto le puso un resultado concreto a su última experiencia mundialista, en un momento que también invita a mirar hacia atrás y reconocer el camino construido sobre ruedas, entre entrenamientos, competencias y objetivos alcanzados.

Abril junto a su entrenador Dylan Alba.

Con esta presentación en Asunción, Abril cierra un capítulo importante de su carrera deportiva y comienza una nueva etapa vinculada al patinaje, con nuevos desafíos por delante y la experiencia de haber representado al país en el escenario mundial.

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