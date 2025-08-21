Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La temporada 2025 quedará marcada a fuego en la carrera de Abril Ortega. La joven santacruceña, que hace apenas unos días se consagró campeona sudamericana en los IV Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas disputados en Brasil, sumará un nuevo logro a su brillante trayectoria: recibirá el Diploma de Honor del Senado de la Nación a los Deportistas Argentinos Destacados 2025.

El acto oficial se desarrollará el martes 26 de agosto a las 17:30 en el Salón Azul del Palacio Legislativo, con la presencia de autoridades nacionales y representantes del deporte argentino. La entrega estará encabezada por la senadora Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la Comisión de Deporte de la Cámara Alta.

Este reconocimiento llega en un año cargado de desafíos para Abril. Luego de imponerse en Brasil con dos presentaciones impecables —primero en el programa corto y luego en el largo— la patinadora se prepara para afrontar el Campeonato Nacional Absoluto en San Juan, donde además acompañará como técnica a un patinador de su escuela. En octubre, si todo sale bien, el calendario la llevaría todavía más lejos: Beijing, China, será la sede del Mundial, donde representaría a la Argentina frente a las mejores del planeta.

El galardón que recibirá en el Senado tiene un profundo valor simbólico. No solo reconoce sus logros deportivos recientes, sino también su recorrido como referente del patinaje artístico en Santa Cruz, donde ha sabido conjugar sus roles de atleta y ahora, formadora, transmitiendo a las nuevas generaciones la pasión y el compromiso con la disciplina.

El Diploma de Honor se entrega a figuras que, con esfuerzo y talento, enaltecen al deporte argentino. En este caso, distingue a una deportista que combina constancia, humildad y excelencia, y que se ha convertido en un verdadero orgullo para la Patagonia.

La ceremonia del 26 de agosto será una nueva postal de un año inolvidable para Abril, que ya empezó a escribir su nombre entre las grandes del patinaje artístico continental y ahora suma el reconocimiento institucional del Estado argentino.