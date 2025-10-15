Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Llegó el día. Abril Ortega aterrizó este miércoles 15 de octubre en Beijing y ya se instaló con la Selección Argentina para competir en el 69° World Artistic Skating Championships, el evento más importante del calendario internacional. La santacruceña actuará en la categoría In Line Seniors Damas y saldrá a pista en dos instancias decisivas: viernes 17 a las 07.10 (programa corto) y sábado 18 a las 06.10 (programa largo), siempre en hora argentina.

El Mundial se desarrollará del 17 al 30 de octubre en el Yanqing District Comprehensive Gymnasium, dentro del Fitness Center de la capital china. La cita reunirá a 943 atletas y 318 oficiales técnicos nacionales, con delegaciones de 34+ países de los cinco continentes, y pondrá en juego 23 medallas de oro. Para el patinaje argentino, será una vidriera de alto impacto, en un continente que no recibía el Mundial desde hace ocho años.

Abril con su compañera de categoría, Giuliana Scamarda.

Ortega llega luego de una temporada ascendente, con resultados que la proyectaron al máximo nivel y la confirmación en la lista albiceleste. En Beijing la espera un formato exigente: un programa corto de 2 minutos 40 segundos (±10s), donde prima la precisión de los elementos obligatorios, y un programa largo de 4 minutos (±10s), que demanda resistencia, amplitud técnica y construcción artística. La suma de ambas performances definirá la clasificación final.

El marco promete ser imponente. La sede china concentrará competencias simultáneas de las principales disciplinas y nombres de referencia mundial, en jornadas maratónicas que suelen poner a prueba la capacidad de adaptación de atletas y equipos. Para la representante de Río Gallegos, el desafío incluirá administrar los cambios horarios, la logística interna y la tensión competitiva de dos presentaciones en menos de 24 horas.

Cuando el reloj marque las 07.10 del viernes en la Argentina, la historia volverá a escribirse sobre cuatro ruedas. Será el turno del corto; un día después, el largo. Entre ambas rutinas, una convicción: desde el sur del país también se compite para dejar huella en el mundo.