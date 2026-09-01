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Luciana Martínez, conocida por su participación en Gran Hermano 2025, fue absuelta en la causa en la que estaba imputada por un presunto robo bajo la modalidad de “viuda negra” contra un turista estadounidense en el barrio porteño de Palermo.

La joven oriunda de Pico Truncado, Santa Cruz, había sido detenida en marzo de 2026 luego de ser señalada por su presunta participación en un hecho denunciado por un visitante extranjero. La investigación se inició a partir de la denuncia de un turista estadounidense, quien aseguró que le habían robado un pasaporte y un reloj de su habitación de un hotel de Palermo.

Según el relato del denunciante, había conocido a Martínez en un boliche y luego la invitó a su habitación. Allí también habría ingresado su representante, Cristian Wagner. Al despertarse, el hombre advirtió que algunas de sus pertenencias habían desaparecido.

La detención de Luciana Martínez

A raíz de la denuncia, Martínez y Wagner fueron detenidos. Sin embargo, ambos recuperaron la libertad pocos días después mientras la Justicia avanzaba con la investigación.

Finalmente, la resolución judicial determinó la absolución de Luciana Martínez y Cristian Wagner, poniendo fin al proceso que se extendió durante aproximadamente seis meses.

El descargo de Luciana Martínez

La propia exparticipante de Gran Hermano fue quien comunicó la noticia a través de sus redes sociales. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, expresó su alivio por el cierre de la causa y compartió una reflexión sobre lo ocurrido.

“1° de septiembre, empieza un nuevo mes y también una nueva etapa para mí”, escribió Martínez.

Luego, confirmó el resultado del proceso judicial: “Hoy puedo decir, con tranquilidad, que fui absuelta. Me presenté ante la Justicia y atravesé el proceso como correspondía”.

En el mismo mensaje, la bailarina sostuvo su postura frente a las acusaciones y aseguró: “Después de todo lo que se dijo, hoy elijo quedarme con una sola cosa: la verdad siempre encuentra su camino”.

Luciana Martínez compartió en sus redes sociales su descargo tras ser absuelta en la causa.

Finalmente, Luciana Martínez cerró su publicación con una frase que resumió el momento que atraviesa tras la resolución: “Cierro esta etapa en paz”.