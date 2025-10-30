Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mítica banda australiana AC/DC, comandada por Angus Young, está muy cerca de oficializar su regreso a la Argentina, luego de anunciar varias etapas del PWRUP Tour en otros continentes. Con las fechas por Australia ya publicadas, crece la expectativa por el tramo sudamericano que podría confirmarse en los próximos días.

Según trascendió, el continente tendrá al menos tres fechas en San Pablo, una en Chile y posiblemente dos shows en Argentina, aunque de momento se desconoce el estadio elegido. Todo apunta a que marzo de 2026 sería el mes elegido para el desembarco de la banda en nuestro país.

La información tomó fuerza luego de que los reconocidos productores José Palazzo y Daniel Grinbank dieran señales claras sobre el inminente anuncio. Si bien ninguno aportó detalles concretos, ambos confirmaron que la vuelta de AC/DC a la Argentina está prácticamente cerrada, alimentando aún más la expectativa de los fanáticos.

Rumores, expectativa y una larga espera

El fervor por la vuelta de AC/DC no es menor: el grupo no pisa suelo argentino desde hace más de 17 años, cuando ofrecieron tres shows inolvidables en el estadio de River Plate. Aquella visita quedó grabada en la memoria colectiva del rock nacional, y el regreso promete repetir la épica con un despliegue a la altura de su historia.

En redes sociales, seguidores y fanáticos comenzaron a especular sobre posibles sedes, siendo el Monumental una opción lógica por capacidad e historia. Sin embargo, algunos rumores señalan que la organización evalúa alternativas para garantizar la mayor cantidad de público posible en un evento que, de confirmarse, será uno de los más grandes del calendario musical 2026.

AC/DC en el estadio Monumental de River Plate.

AC/DC en Argentina 2026: lo que se sabe hasta ahora

AC/DC confirmó etapas del PWRUP Tour en otros países.

Fuerte expectativa por la fase sudamericana.

Al menos dos fechas en Argentina en evaluación.

Marzo de 2026 sería el mes elegido.

Productores locales confirmaron el regreso, aunque sin detalles oficiales.

La banda no toca en el país desde hace más de 17 años.

La cuenta regresiva para un anuncio histórico

Mientras los fanáticos aguardan con ansiedad, la industria musical local se prepara para recibir a uno de los nombres más importantes del rock mundial. El regreso de AC/DC a la Argentina parece ser solo cuestión de horas o días para hacerse oficial y marcar el inicio de una nueva era para los amantes del género.

Con expectativas al máximo, todo indica que la electricidad de AC/DC volverá a sonar en Buenos Aires en 2026, encendiendo el fervor de miles de seguidores dispuestos a revivir una experiencia única.