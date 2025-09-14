Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dos personas fallecieron este sábado por la tarde tras un accidente de avioneta durante un festival de acrobacias aéreas en el Aero Club de Bell Ville, Córdoba. La aeronave perdió el control al despegar, impactó contra la pista y se incendió, provocando la muerte de los dos tripulantes.

Según informaron medios locales, los fallecidos son Mariano Latuf Zeballos, el piloto, y su compañero Ricardo Ferrer. Latuf Zeballos, que además de piloto era DJ, era oriundo de Villa Cañás, localidad ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe. Ferrer, en tanto, era oriundo de Alpachiri, La Pampa, y vivía en Ascensión, provincia de Buenos Aires.

El accidente ocurrió en el marco de un espectáculo aéreo que incluía demostraciones de vuelo y exhibiciones de maniobras acrobáticas. Tras el siniestro, el fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, supervisó la preservación de la zona hasta la llegada de las autoridades federales que se harán cargo de la investigación.

La fiscal Virginia Miguel Carmona y el secretario penal Juan Almada tomaron la dirección de la causa, mientras representantes de la Junta de Seguridad en el Transporte colaboran en el caso. Fuentes de la fiscalía indicaron que se trabaja para determinar “qué originó la pérdida de sustentación de la aeronave”. Los primeros informes preliminares señalaron que la avioneta sufrió un “panzazo” antes de incendiarse.