Tras el descarrilamiento de una formación del Tren Sarmiento ocurrido este martes a pocos metros de la estación Liniers, la Justicia Federal dispuso una serie de medidas para esclarecer las causas del accidente. El juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Federal N°12, ordenó realizar un examen de alcoholemia y toxicología al maquinista, con el objetivo de determinar si se encontraba bajo el efecto de alcohol u otras sustancias al momento del hecho.

Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli solicitó una pericia sobre las maniobras efectuadas por el conductor y una revisión técnica tanto de la formación como de las vías. Hasta el momento, el maquinista fue imputado por “lesiones culposas”, mientras que desde Trenes Argentinos informaron que el episodio podría haberse originado por un “problema en un cambio de vías”, aunque aclararon que la causa “sigue en investigación”.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:30 horas, cuando un tren que se dirigía desde Moreno hacia Once descarriló en la intersección de Avenida Rivadavia y Timoteo Gordillo. Tres vagones se salieron de los rieles, aunque la rápida acción del maquinista evitó una tragedia mayor.

Unas 20 personas resultaron heridas, la mayoría con politraumatismos leves, y fueron asistidas por personal del SAME. El servicio del ramal Once-Moreno permaneció interrumpido por varias horas y se restableció parcialmente cerca de las 18, con demoras y cancelaciones en la zona de Liniers.

La investigación judicial continúa para determinar si hubo una falla humana o técnica en el siniestro que volvió a poner al sistema ferroviario en el centro de la escena.