Los titulares del ex Potenciar Trabajo, ahora “Acompañamiento Social” y “Volver al Trabajo” deberán cumplir con ciertas obligaciones para poder seguir cobrando en septiembre 2024 y durante todo el año. El Ministerio de Capital Humano lanzó un nuevo programa mediante el cual ofrece Préstamos, becas de hasta $1.000.000 y cursos destinados a apoyar a artistas y creadores de diversas disciplinas. En tanto, sobre los nuevos programas del ex Potenciar Trabajo se conoce que el monto a cobrar en septiembre será de $78.000 y no será actualizado como otros programas que se cobran a través de Anses, como la AUH y pensiones que recibirán un 4% de aumento.

La percepción de la asignación dineraria del programa será compatible para aquellas personas que:

Perciban la Asignación Universal por Hijo.

Perciban la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social.

Perciban prestaciones económicas o materiales de naturaleza habitacional y/o de protección familiar otorgadas por el Estado

Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Reciban prestaciones de carácter alimentario.

Sean trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo Social o Monotributo categoría A.

Sean trabajadores registrados bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Sean trabajadores rurales que realicen trabajos temporarios o estacionales.

Registren un vínculo contractual de empleo público iniciado con posterioridad a su incorporación al programa, con una remuneración bruta mensual que no exceda el valor de 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Registren un trabajo bajo relación de dependencia en el sector privado, con una remuneración bruta mensual que no exceda el valor de 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Registren un empleo formal bajo relación de dependencia encuadrado en el Programa de Inserción Laboral.

La percepción de la asignación dineraria del programa será incompatible para aquellas personas que:

Sean prófugos de la justicia penal y/o correccional nacional, provincial o federal.

Se encuentren registradas como empleadoras en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Perciban un subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgado por el Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sean titulares de más de UN (1) bien inmueble.

Sean titulares de un automotor, embarcaciones y/o aeronaves, cuya antigüedad sea menor a DIEZ (10) años.

Perciban jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas.

Perciban prestación o subsidio por desempleo, entre otros.

