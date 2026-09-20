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Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez viajaron a España para presentar “Mis muertos tristes”, película que forma parte de la programación del reconocido festival cinematográfico en España. Antes de la proyección, sin embargo, protagonizaron un momento que rápidamente captó la atención de fotógrafos e invitados.

“Las Malvinas son argentinas”

Durante su paso por la alfombra roja, las actrices y la productora mostraron el reverso de sus tapados y chaquetas. En las prendas podía leerse la frase “Las Malvinas son argentinas”, acompañada por una ilustración del archipiélago austral.

El momento quedó registrado en un video que Dolores Fonzi compartió en sus redes sociales. En las imágenes se observa a las integrantes de la delegación argentina posando ante las cámaras y exhibiendo el mensaje.

La frase elegida también se encuentra vinculada con una expresión que cobró especial repercusión durante el Mundial 2026, luego del triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra en las semifinales. En aquella oportunidad, el mensaje sobre las Islas Malvinas volvió a ocupar un lugar destacado en los festejos argentinos.

El gesto de las artistas también se produce después de que Lali Espósito realizara una referencia a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas durante una presentación en España. La cantante había incorporado el reclamo en uno de sus shows, donde expresó públicamente “Las Malvinas son argentinas”.

El mensaje argentino en San Sebastián

La aparición de las prendas en el festival rápidamente generó repercusiones en redes sociales, donde las imágenes comenzaron a circular entre usuarios y medios argentinos.

De esta manera, la delegación argentina sumó una expresión vinculada al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas durante su participación en uno de los festivales cinematográficos más importantes de Europa.