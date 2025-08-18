Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, apuntó duramente contra Pamela David, quien en su programa sostuvo que la funcionaria lucía “un Rolex de US$35.000”. En esa misma sintonía, su hermano y Presidente Javier Milei advirtió que “a los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los tribunales”.

“Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron”, escribió la funcionaria en X.

El reloj Grovana de Karina Milei.

Karina aseguró que llevará el caso a la Justicia “para reclamar por estas calumnias e injurias”. Luego aclaró que el reloj mostrado en el programa de Pamela David pertenece a la marca Grovana.

“Vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder”, expresó y remató: “Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras”.

El jefe de Estado respaldó las palabras de su hermana y reafirmó en su cuenta: “A los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los tribunales… Al menos que mentir, calumniar e injuriar no sea gratis“.