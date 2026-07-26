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En el predio ferial de Palermo se lleva adelante la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, el evento agropecuario más importante del país.
La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde el lugar con las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose.
“Un buen momento”
Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ofreció sus impresiones sobre la coyuntura del sector y el escenario económico: “Hay expectativas sumamente favorables. El campo está pasando un buen momento y recibiremos buenas noticias, tanto del presidente de la Sociedad Rural como del presidente de la nación.”
Al ser indagado sobre esos anuncios, afirmó:”Creo que ya pasó lo peor y vamos a transitar un buen camino.”
Al ser indagado si las expectativas pasan por nuevas rebajas de las exportaciones agroganaderas, precisó que esa actividad económica “está muy bien y seguramente va a estar mejor. Creo que Argentina en materia de comercio exterior está pasando un momento como no recuerdo en la historia y no soy un hombre grande”.
Finalmente, al referirse a los cambios en la demanda interna y el mercado de carnes, expresó: “La gente ha bajado el consumo de carne bovina, tal vez por el precio interno o tal vez porque hay gustos modernos que a lo mejor se alejan de la carne. De eso yo no puedo hablar porque no entiendo. Ahora, no creo que siga bajando el consumo de carne, por el contrario, va a empezar a incrementarse“.
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