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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresa su más enérgico repudio y preocupación ante el grave atentado perpetrado en la madrugada de este martes contra las instalaciones de la emisora FM El Caletense y el medio digital El Caletense, ubicadas en la calle Lavalle de la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.

Emir Silva, director del grupo de medios El Caletense, habló con La Opinión Austral tras el ataque armado a la radio. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Según las primeras pericias policiales y testimonios recabados en el lugar, entre las 02:30 y las 03:45 horas el edificio fue blanco de una ráfaga de disparos que dejó al menos 15 impactos de arma de fuego en el frente, aberturas y dependencias internas de la redacción y los estudios de transmisión. El hecho, claramente intimidatorio, obligó a la suspensión total de la programación habitual del medio, que cuenta con más de diez años de trayectoria informativa en la zona norte de la provincia.

Personal de la Policía trabajando en el lugar que se encuentra en calle Lavalle. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

ADEPA manifiesta su profunda solidaridad con Emir Silva y con todo el equipo periodístico y técnico del medio, al tiempo que advierte sobre la extrema gravedad institucional que representa un ataque armado directo contra un medio de comunicación. Acciones de esta naturaleza constituyen un acto de amedrentamiento inadmisible que vulnera de manera flagrante la libertad de expresión, el derecho a informar y la seguridad de los trabajadores de prensa.

La entidad insta a las autoridades provinciales, a las fuerzas de seguridad y al Juzgado interviniente a actuar con la máxima celeridad, rigor y eficacia para identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del hecho, así como a garantizar las medidas de protección necesarias para el normal ejercicio de la labor periodística en la región.