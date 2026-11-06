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En un contexto global marcado por tensiones y cambios acelerados, la entidad valoró especialmente la claridad y valentía con que el pontífice abordó los desafíos éticos frente al avance de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, remarcando su principio de que la técnica debe permanecer siempre al servicio de las personas y de su dignidad.

En esa línea, ADEPA resaltó las orientaciones de la encíclica Magnifica Humanitas, en la cual León XIV convoca a la búsqueda de la verdad, a la comunicación responsable y a «desarmar las palabras» frente a los riesgos de la polarización algorítmica y la desinformación.

La presencia institucional en Roma y la protección del periodismo La declaración de ADEPA retoma los debates compartidos recientemente por directivos de la entidad y editores argentinos durante el encuentro internacional celebrado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, a mediados de octubre pasado.

En aquel ámbito académico y eclesial, los representantes de la prensa argentina subrayaron la urgencia de proteger adecuadamente los contenidos informativos y periodísticos que nutren los modelos de inteligencia artificial, garantizando así la sostenibilidad de una actividad indispensable para el debate público y la salud democrática.