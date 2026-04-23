ADEPA expresó “máxima preocupación” por la restricción al ingreso de periodistas a la Casa Rosada La entidad expresó su preocupación por la medida del Gobierno nacional y pidió restablecer el acceso habitual para la prensa acreditada.

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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su “máxima preocupación” por la decisión del Gobierno nacional de restringir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada. La entidad calificó la medida como intempestiva y señaló que no registra antecedentes en la vida democrática argentina.

En un comunicado, ADEPA indicó que el acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo constituye una práctica institucional consolidada a lo largo del tiempo. Además, sostuvo que nunca fue interrumpida de manera generalizada y que resulta esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de gobierno.

La entidad advirtió que la existencia de una investigación judicial en curso o eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos no justifican la adopción de medidas de carácter general. En ese sentido, consideró que estas decisiones afectan el normal ejercicio del periodismo y limitan el acceso a la información pública.

ADEPA también remarcó que la decisión impacta directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, a los que definió como pilares fundamentales del sistema democrático.

En el cierre del pronunciamiento, la entidad instó a las autoridades a revisar de manera urgente la medida adoptada. Asimismo, pidió restablecer las condiciones habituales de trabajo para los periodistas acreditados, con el objetivo de resguardar la transparencia institucional y el pleno ejercicio de la libertad de prensa.