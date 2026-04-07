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Luego de que la Casa Rosada resolviera suspender la acreditación de varios medios en el marco de la investigación sobre una presunta operación de desinformación con financiamiento ruso, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por medidas que limitan el acceso de la prensa.

Entre los afectados se encuentran Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape, que quedaron excluidos de las conferencias oficiales. La decisión se produjo tras varios cruces entre periodistas y el vocero presidencial, Manuel Adorni. En las últimas semanas, el ambiente en la sala de prensa se tensó, con cuestionamientos directos hacia el funcionario en el contexto del escándalo judicial que lo involucra por viajes al exterior y su patrimonio.

Desde El Destape, el periodista Adrián Murano consideró la resolución como una represalia. “Le niegan la entrada a Casa Rosada a los corresponsales de El Destape por haber incomodado a varios funcionarios”, sostuvo.

ADEPA: “Se habría extendido a Diputados y el Ministerio de Economía”

Mediante un escrito, ADEPA repudió “la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero” y expresó su preocupación ante la decisión de restringir el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados de distintos medios de comunicación. Según se informó, la medida también se habría extendido al ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación y del Ministerio de Economía.

En ese sentido, la asociación remarcó que “el acceso de la prensa a las fuentes oficiales —y en particular a las sedes de los poderes del Estado— contribuye a hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a recibir información pública a través de canales diversos”.

Para finalizar, ADEPA subrayó que la “eventual existencia de investigaciones en curso o de situaciones que requieran esclarecimiento no debería derivar en limitaciones al acceso a la información pública por parte de la pluralidad de actores del universo periodístico y mediático”.

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