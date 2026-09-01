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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) anunció su incorporación a la Coalición SPUR (Standards for Publisher Usage Rights), una alianza internacional integrada por medios y organizaciones de la industria que trabaja en el desarrollo de estándares y herramientas para que los editores puedan controlar, medir y gestionar el uso de sus contenidos por parte de sistemas de inteligencia artificial.

SPUR fue impulsada originalmente por BBC, Financial Times, Guardian Media Group, Sky News y Telegraph Media Group. Posteriormente, Mediahuis y The Associated Press (AP) se sumaron como miembros fundadores. La coalición también amplió su alcance internacional con la incorporación de organizaciones y medios de distintos mercados, entre ellos CMA Media, WAN-IFRA, FIPP, News/Media Alliance, Association of Online Publishers, Independent Media Association, Professional Publishers Association y Newsworks, entre otros.

La incorporación de ADEPA permite sumar la perspectiva de los medios argentinos a una iniciativa de alcance global, en un contexto en el que la inteligencia artificial transforma la producción, distribución y consumo de información, al tiempo que plantea nuevos desafíos vinculados con la propiedad intelectual y la sostenibilidad económica del periodismo.

Uno de los principales objetivos de SPUR consiste en desarrollar estándares técnicos y marcos de trabajo que permitan determinar cuándo y cómo los sistemas de IA utilizan contenidos periodísticos. Esto facilita mecanismos de atribución, control y eventual licenciamiento. En junio, la coalición publicó su Content Telemetry Standard, diseñado para brindar a los editores información sobre el uso que los sistemas de IA realizan de sus contenidos y establecer un lenguaje común para su medición y reporte.

Entre las principales líneas de trabajo también se encuentran la identificación de herramientas para proteger la propiedad intelectual, la reducción de barreras técnicas para el licenciamiento y la creación de canales que permitan un uso de contenidos periodísticos transparente, trazable y basado en derechos. Además, la coalición mantiene un diálogo con empresas tecnológicas y otros actores del sector para contribuir al desarrollo de estándares aplicables a escala internacional.

“La adhesión a SPUR nos permitirá acceder a herramientas y marcos de trabajo clave para mejorar la trazabilidad de los contenidos y promover mecanismos de licenciamiento más equilibrados para toda la industria. Para los medios argentinos, formar parte de este espacio significa también participar de una conversación global que será determinante para el futuro de la producción y la distribución de información periodística”, destacó Martín Etchevers, presidente de ADEPA.

Un beneficio para los medios de todo el país

Para ADEPA, la incorporación a SPUR representa una oportunidad para acercar a sus asociados —medios de comunicación de todo el país— conocimientos, herramientas y experiencias internacionales que permitan afrontar los desafíos derivados del avance de la inteligencia artificial. La participación también permitirá representar la realidad y las necesidades de los medios argentinos en la elaboración de estándares internacionales que podrían incidir en la manera en que las plataformas de IA utilizan los contenidos periodísticos.

“La incorporación a SPUR nos permite que los beneficios de esta participación internacional lleguen a nuestros asociados. ADEPA representa a medios de distintas escalas y regiones del país, y queremos que todos puedan contar con mejores herramientas para proteger el valor de los contenidos que producen”, agregó Etchevers.

Esta iniciativa se suma a la agenda que ADEPA desarrolla en materia de inteligencia artificial, propiedad intelectual y sostenibilidad de los medios, así como a su trabajo para promover mecanismos que reconozcan el valor de los contenidos periodísticos y generen condiciones más equilibradas en la relación entre los medios y las grandes plataformas tecnológicas.

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