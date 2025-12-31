Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

MTV, el canal que revolucionó la industria musical y transformó la forma de consumir música en el mundo, apagó oficialmente sus señales dedicadas a la música este 31 de diciembre. La despedida en Argentina se hizo con un guiño histórico: la canción “Bye Bye Bye” de NSYNC, cerrando un ciclo que ironicamente comenzó con aquel icónico primer videoclip, “Video Killed the Radio Star” de The Buggles, en 1981. En Inglaterra en cambió se despidió con el mismo video que lo vió nacer. ¿Hoy podemos decir que internet mató a las estrellas de video?

Desde su lanzamiento, MTV cambió para siempre la relación entre música e imagen. Los videoclips dejaron de ser un complemento promocional para convertirse en piezas centrales de la cultura pop. Artistas como Michael Jackson, Madonna, Backstreet Boys y Spice Girls no solo marcaron tendencias musicales, sino que también construyeron su identidad visual frente a millones de espectadores.

Programas como MTV Unplugged ofrecieron versiones íntimas que transformaron la percepción de la música en todo el mundo. En Argentina, los Unplugged de Charly García y Soda Stereo son todavía referentes del rock nacional y de la innovación artística.

De la televisión al streaming: cómo cambió la industria musical

El cierre de los canales musicales de MTV —MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live— se da en un contexto donde el consumo musical está dominado por streaming, redes sociales y plataformas on demand. La televisión, antes epicentro del descubrimiento musical, ha sido reemplazada por YouTube, Spotify, TikTok y playlists personalizadas. Lo que antes era un ritual colectivo, hoy es una experiencia fragmentada y personalizada.

Paramount Global, propietaria de MTV, confirmó que la decisión forma parte de la reestructuración corporativa tras la fusión con Skydance Media, orientada a reducir costos y potenciar el contenido digital y de entretenimiento.

MTV no desaparece, pero su música sí

Aunque los canales musicales se despiden, la marca MTV continuará activa con otros contenidos. Reality shows, programas de entretenimiento y los MTV Video Music Awards seguirán vigentes. Sin embargo, se cierra una etapa que definió la cultura juvenil durante más de cuatro décadas, dejando un legado imborrable: la música como espectáculo global y un lenguaje compartido.

“Video Killed the Radio Star” inauguró MTV en 1981, y más de 40 años después, “Bye Bye Bye” de *NSYNC lo despide. La televisión musical se apaga, pero su historia permanecerá en la memoria de quienes crecieron con ella.