DIJO QUE NO VAN A CEDER A LAS PRESIONES

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que la causa en la que la Justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito “no tiene gollete” y afirmó que no existen elementos que sostengan una eventual imputación. El funcionario volvió a rechazar las acusaciones vinculadas a la compra de propiedades y sostuvo que demostrará su inocencia en los tribunales.

En declaraciones radiales, Adorni afirmó que el expediente “no va a prosperar” y señaló que las explicaciones sobre su situación patrimonial deben presentarse en el ámbito judicial. “No tengo que justificar públicamente cosas que no están mal”, planteó en una entrevista a El Observador.

El funcionario ratificó que no renunciará a su cargo y aseguró que cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei. Explicó que todos los integrantes del gabinete pusieron sus renuncias a disposición desde el inicio de la gestión.

“Las renuncias están arriba del escritorio del Presidente desde el 10 de diciembre. Cuando considere que debe reemplazar a alguien, lo hará”, afirmó. En ese marco, rechazó versiones sobre su salida y remarcó que el Gobierno funciona como un equipo.

Adorni también sostuvo que no cederá ante presiones externas. “Ni el Presidente, ni Karina Milei, ni los ministros vamos a ceder”, expresó.

Investigación judicial y declaraciones patrimoniales

Sobre la causa, el jefe de Gabinete insistió en que no existen inconsistencias en su patrimonio. Indicó que durante su exposición en la Cámara de Diputados advirtió sobre interpretaciones incorrectas de la información difundida.

Además, señaló que evitó brindar detalles públicos por tratarse de un proceso en curso. “Las explicaciones hay que darlas en la Justicia”, reiteró.

Desmentida sobre sociedades en el exterior

Adorni negó tener participación en sociedades offshore, en respuesta a una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. “No tengo ninguna sociedad en el exterior ni con Marcelo Grandío ni con ninguna otra persona”, afirmó.

La denuncia incluyó referencias a vínculos comerciales con una productora que mantiene contratos con la TV Pública. En ese contexto, también surgieron cuestionamientos por el pago de un vuelo al exterior, situación que podría encuadrarse en la figura de dádivas.

Viajes personales y acusaciones públicas

El funcionario rechazó versiones sobre viajes internacionales difundidas en los últimos meses. Negó haber visitado Disney y afirmó que no viaja a Río de Janeiro desde hace más de una década.

“Dijeron que estuve en destinos donde no fui y en vuelos que no tenían las condiciones que mencionaron”, sostuvo. Explicó que sus viajes fueron de carácter personal y vinculados a su vida familiar.

Adorni cuestionó la difusión de datos sobre su vida privada y consideró que existieron interpretaciones erróneas. “Todos sabían cómo era mi vida. No tengo nada que ocultar”, afirmó.

También se refirió a la circulación de información sobre su entorno familiar y señaló que ese tipo de contenidos deben tratarse con resguardo. En ese marco, anticipó que el Gobierno evalúa acciones legales por el uso de datos personales.

Reabre la sala de prensa en Casa Rosada

En paralelo, el jefe de Gabinete confirmó que el Gobierno reabrirá la sala de prensa de la Casa Rosada. Indicó que implementarán nuevos protocolos y que retomará el contacto habitual con periodistas acreditados.

La medida se concretará tras su reciente informe de gestión ante el Congreso, donde también respondió consultas sobre su situación judicial y su desempeño en el cargo.