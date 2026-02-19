Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó el paro general que lleva adelante este jueves la CGT como “extorsivo” y sostuvo, en referencia a los sindicalistas, que “por algo la gente los odia”, ya que lo que buscan es “hacerle daño a la Argentina”.

“No hay nada más extorsivo y contrario a la libertad que lo que están haciendo los sindicalistas”, señaló el funcionario en alusión a la medida de fuerza en rechazo de la reforma laboral, y aseveró que es un paro “perverso” porque quien quiere trabajar no puede hacerlo.

Adorni consideró que “por algo la gente los odia y tienen un 80 por ciento de imagen negativa, y es porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador. No podés dialogar con gente que lo único que quiere es hacerle daño a la Argentina”, insistió en diálogo con “La casa streaming”.

El jefe del Gabinete consideró “extraño” que en otros Gobierno no hubo medidas similares, y puntualizó: “sin ir más lejos en la administración de Alberto Fernández tenías 200 por ciento de inflación y casi 60 por ciento de pobres y no había paro”.

Tras señalar que “las motivaciones para que los sindicalistas se despierten son extrañas o inentendibles”, destacó que “el problema es cómo le explican al que vive de la diaria, a un vendedor ambulante que hoy no lo dejan llegar a su esquina de trabajo, y que no va a tener nada para poner arriba de la mesa”.

Adorni opinó que la adhesión al paro que mide la CGT es cuestionable, y que se trata de un asunto “bastante perverso” porque “si te cortan el medio de transporte por más que quieras ir a trabajar no podés hacerlo”.

“Los argentinos tendremos (por el paro) una pérdida de 600 millones de dólares. A ellos les parece que esa es la forma de sacar la Argentina adelante. A nosotros nos parece que no”, concluyó. #AgenciaNA