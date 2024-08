Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni cuestionó que la marcha de San Cayetano, santo patrono del pan y del trabajo, esté encabezada por “figuras políticas que son responsables del desastre económico que este Gobierno heredó el 10 de diciembre pasado”.

Asimismo, aseguró que la gestión actual “vino a erradicar los males que azotan a los argentinos desde hace décadas” mientras que “quienes fueron parte” de esos problemas “no van a ser parte de la solución”.

“En relación a la manifestación de hoy, en el contexto de San Cayetano, lamentamos que una fecha religiosa como esta, donde la gente asiste de buena fe, esté encabezada por figuras políticas que son responsables del desastre económico que este gobierno heredó el 10 de diciembre”, aseguró Manuel Adorni.

Asimismo, durante la conferencia, el funcionario cuestionó: “En diciembre de 2023, la Argentina era uno de los cinco países con el peor salario mínimo del continente, junto con Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela; el segundo país con más juicios en el CIADI; un país donde durante 13 años el PIB per cápita no creció; un país donde hubo 10 años en los que no se generó empleo privado y donde hay más trabajo en negro o informal que registrado”.

“Este gobierno vino a erradicar los males que azotan a los argentinos desde hace décadas, no a reproducirlos. Quienes fueron parte del problema en los últimos 20 años no van a ser parte de la solución”, agregó.

“Como lo indican los hechos de público conocimiento, la única doctrina del kirchnerismo es ‘haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago’”, concluyó Adorni.

García Cuerva en la misa de San Cayetano: “Nuestra Patria está herida, despojada de casi todo”

En un año marcado por la crisis económica y social, la celebración del Día de San Cayetano adquirió un significado especial. Este 7 de agosto, miles de argentinos se congregaron en la iglesia de Liniers para celebrar al patrono del pan, la salud y el trabajo. Además de la tradicional peregrinación, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ofició una misa que contó con la presencia de una multitud de feligreses.

Durante la homilía, García Cuerva realizó un llamado a la solidaridad y a la acción, instando a los fieles a ser “buenos samaritanos” en un contexto donde la desigualdad y la exclusión son cada vez más evidentes.

El prelado destacó la figura de San Cayetano como un “amigo del pueblo” que nos invita a construir una sociedad más justa y equitativa. Haciendo referencia al Evangelio de Lucas, Cuerva comparó la situación actual del país con la parábola del buen samaritano, donde un hombre es asaltado y dejado herido al costado del camino.

“Nuestra Patria está herida, despojada de casi todo“, afirmó el Arzobispo, señalando la crisis económica, la violencia y la corrupción como las principales causas de este sufrimiento. Sin embargo, lejos de caer en el pesimismo, Cuerva instó a los fieles a ser agentes de cambio y a trabajar por un futuro mejor.

“No nos queremos quedar reflexionando de los ladrones de esperanza y dignidad, profetas de calamidades y tragedias. Porque hoy es 7 de agosto y estamos de fiesta, la fiesta de nuestro amigo San Cayetano. Le traemos como regalo nuestras peticiones y agradecimientos, y le pedimos con el lema de este año, un corazón más solidario, porque experimentamos que cuando la sociedad se fractura y agrieta, son los esfuerzos solidarios los que vuelven a tejer fraternidad y compromiso“, aseguró el arzobispo.

“No queremos pasar de largo frente a tantos heridos al borde del camino de la vida“, expresó el prelado, haciendo un llamado a la acción y al compromiso social. En este sentido, destacó la importancia de la solidaridad y la fraternidad, valores que, según él, son fundamentales para superar los desafíos actuales.

El Arzobispo también hizo hincapié en la necesidad de trabajar por una sociedad más inclusiva, donde todos tengan las mismas oportunidades. Citando al Papa Francisco, Cuerva afirmó que “lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos, la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas”.