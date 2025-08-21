Aerolíneas Argentinas aprobó un balance con un saldo positivo de $271.000 millones El vocero Manuel Adorni destacó que el logró fue posible por una administración "con seriedad y sin kirchnerismo".

La Asamblea de Aerolíneas Argentinas aprobó este jueves el balance 2024 con un resultado final positivo de 271.000 millones de pesos, luego de que esta mañana el gobierno nacional aprobara el presupuesto para 2025 con una proyección de un superávit de más de $35.000 millones.

Según informaron desde la compañía, en el mismo ejercicio se alcanzó, por primera vez en más de una década, un EBIT positivo de USD 56,6 millones, lo que refleja que los ingresos superaron los costos operativos, marcando un hito en su historia reciente.

Además, destacaron que se trata del primer balance positivo desde que el Estado se convirtiera en el principal accionista de la compañía, en 2009.

Adorni “Esto sucede cuando se administra con seriedad y sin kirchnerismo”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró que Aerolíneas Argentinas cerró su balance anual con ganancias y consideró que “esto sucede cuando se administra con seriedad y sin kirchnerismo”.

“Aerolíneas Argentinas cerró su primer balance anual con ganancias. Esto no ocurría desde el año 2008. La misma ha sido de 271.000 millones de pesos. Esto sucede cuando se administra con seriedad y sin kirchnerismo. Fin”, publicó Adorni en su cuenta de X.

Durante 2023, la compañía tuvo una pérdida contable de 385.000 millones de pesos, por lo que pasó de pérdida a ganancia con una mejora del 170% respecto de la base negativa. En tanto, ese año el resultado, según EBIT, registró una pérdida de USD 390 millones, por lo que la mejora 2024 vs. 2023 ascendió al 114%.

En la misma línea, mediante su publicación en el Boletín Oficial, el gobierno nacional, como principal accionista, aprobó el presupuesto 2025 de la compañía con un superávit financiero proyectado de 35.000 millones de pesos.