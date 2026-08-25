Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado desde este martes hasta el jueves 27 de agosto debido a trabajos de mantenimiento preventivo en su pista principal. La intervención forma parte de un programa integral de obras de infraestructura destinado a acompañar el crecimiento récord registrado en los últimos años tanto en el movimiento de pasajeros como en la cantidad de operaciones.

¿Qué pasa con los vuelos?

El cierre comenzó a las 9 de este martes y se extenderá hasta las 16 del jueves. Durante ese período, toda la actividad será trasladada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, según informaron fuentes de Aeropuertos Argentina, concesionario de ambas terminales.

Ezeiza concentrará los vuelos que habitualmente operan en Aeroparque, incluidos los servicios de cabotaje y regionales. La medida fue coordinada previamente con las aerolíneas y los organismos públicos. El anuncio oficial se realizó el 5 de junio, con el objetivo de facilitar la reprogramación anticipada de itinerarios, la adecuación de slots y la reorganización del personal en ambas terminales.

Las autoridades aeroportuarias eligieron esta franja temporal debido a que contempla una menor cantidad de operaciones respecto de otros días de la semana y presenta condiciones meteorológicas más favorables para fines de agosto. De esta manera, se busca reducir el riesgo de cancelaciones adicionales vinculadas con factores climáticos.

También se coordinó con los prestadores de servicios terrestres y de handling para garantizar la capacidad operativa de Ezeiza, tanto en los mostradores como en las posiciones destinadas al estacionamiento de aeronaves. En condiciones habituales, Ezeiza registra alrededor de 530 movimientos entre despegues y aterrizajes durante un período similar. Mientras dure la intervención, esa cifra trepará a unos 940 movimientos, lo que representa un incremento cercano al 80%.

Aeroparque, en tanto, concentrará aproximadamente 180 movimientos durante las horas previas al cierre —este martes 25, entre las 0 y las 9— y luego durante la reapertura, prevista para el jueves 27 a partir de las 16, cuando la actividad comenzará a normalizarse de manera progresiva.

Más capacidad y tecnología para agilizar los procesos

El mantenimiento de la pista forma parte de un plan estratégico de infraestructura que contempla una inversión superior a los US$85 millones. El proyecto busca modernizar las instalaciones y optimizar la experiencia de los pasajeros. La primera etapa contempló la ampliación de la Plataforma Norte, que permitió incrementar la capacidad operativa para aeronaves.

A su vez, incluyó la expansión del PIR (Punto de Inspección y Registro) doméstico y del hall de check-in, con más espacio y mayor agilidad en los procesos de embarque. A estas obras se sumaron mejoras en las vialidades de Arribos Internacionales, destinadas a brindar mayor comodidad durante el ingreso a la terminal. La segunda fase contempla una ampliación de las áreas de preembarque nacional y la incorporación de tecnología para reducir los tiempos de espera.

Las proyecciones indican una disminución de hasta un 26% en el proceso de check-in y de un 33% en el PIR, mediante sistemas más flexibles y automatizados que permitirán agilizar las gestiones para los distintos perfiles de pasajeros. El proyecto también incluye la construcción de una nueva sala VIP, una ampliación de la superficie comercial y la incorporación de nuevas propuestas gastronómicas.

Leé más notas de La Opinión Austral