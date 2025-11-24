Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el cierre del año cerca, trabajadores formales del sector público y privado comienzan a preguntarse cuándo se cobra el próximo aguinaldo y cómo calcular el monto correspondiente. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se abona en dos mitades: una en junio y otra en diciembre.

La segunda cuota del aguinaldo 2025 deberá pagarse antes del 18 de diciembre, según lo establece la Ley 27.073. De todos modos, algunas empresas adelantan el pago por cuestiones administrativas o para aliviar la carga salarial del mes.

Cómo se calcula el aguinaldo

El aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo mensual del semestre.Es decir, se toma el salario más alto que el trabajador haya recibido entre julio y diciembre y se paga la mitad.

Qué conceptos entran en el cálculo

Sueldo básico.

Adicionales remunerativos (antigüedad, presentismo, horas extras).

Comisiones y premios habituales.

Por el contrario, no se incluyen los conceptos no remunerativos ni los reintegros.

Prorrateo para quienes no trabajaron el semestre completo

Si el empleado no trabajó los seis meses completos, el empleador debe calcular el monto proporcional:

(Mejor sueldo del semestre / 12) × meses trabajados.

El aguinaldo es un ingreso clave para afrontar gastos de fin de año y suele tener impacto directo en el consumo y en el comercio minorista.