El cierre del año llega con buenas noticias para jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES: diciembre incluirá el aumento por movilidad, el cobro del aguinaldo y la posibilidad de un nuevo bono extra. Todo esto se definió tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que marcó un 2,3% y que será el porcentaje de incremento aplicado a los haberes.

Con el ajuste ya calculado, la jubilación mínima quedará en $340.755,35, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $272.597,08. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez pasarán a $238.522,43.

A estos montos podría sumarse un bono extraordinario de $70.000, destinado a quienes perciben ingresos de hasta $333.150. Aunque aún falta la confirmación oficial, la medida se replica desde marzo de 2024 y se espera que continúe.

Diciembre también traerá el Sueldo Anual Complementario (SAC), que se calcula sobre la mitad del haber más alto del semestre. En el caso de los jubilados y pensionados, el aguinaldo rondará los $170.000.

¿Cuánto cobrarán en total en diciembre?

Jubilación mínima

Haber con aumento: $340.755,35

Con aguinaldo: ~$510.000

Total estimado con bono: ~$580.000

PUAM

Haber con aumento: $272.597,08

Con aguinaldo: ~$408.000

Total estimado con bono: ~$475.000

Pensiones No Contributivas (PNC)

Haber con aumento: $238.522,43

Con aguinaldo: ~$357.000

Total estimado con bono: ~$425.000