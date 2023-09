El director (en comisión) del Banco Central de la República Argentina, Agustín D’Attellis, criticó con firmeza las propuestas del candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, para dolarizar la economía argentina. Lo hizo en una entrevista en LU12 AM680, donde afirmó que es “una locura que no tiene ningún sentido”.

No obstante, reconoció que lo que sí logró Milei fue “crear una imagen, en una situación complicada por la que estamos atravesando, donde parte de la sociedad, de manera comprensible por los altos niveles de inflación que nos toca atravesar, siente cierta angustia, cierto desánimo, cierto enojo”. Ante esto, “lograron canalizar con una imagen, una voluntad, un acompañamiento en votos y entonces insisten con algo que en realidad no tiene ningún sentido” y subrayó: “Cualquiera que pueda hacer un mínimo análisis se da cuenta que lo que están diciendo es una locura; no hay país en el mundo que trabaje sin un Banco Central“.

Luego, con un ejemplo didáctico, el directivo afirmó que el Banco Central tiene dos grandes ejes: uno vinculado con la política monetaria, la emisión de dinero, la determinación de las tasas de interés del mercado cambiario, que son variables fundamentales que hacen al funcionamiento básico de la economía, y después tiene un montón de funciones vinculadas con la regulación y con la seguridad del sistema financiero.

“Cuando uno va a un banco y hace un depósito y se queda tranquilo que eso está ahí, es porque el banco tiene un montón de regulaciones diarias que cumplir, información y cosas que le exige el Banco Central”, por lo que “si no existiera un Banco Central el sector financiero, cuando uno vaya con un depósito, quedaría liberado a la voluntad de ese banco y si alguno decidió incurrir en mucho riesgo y le salió mal y pierde, pierden todos los depositantes“. O sea, “no hay sistema financiero en el mundo que no trabaje bajo esquemas de regulación con la figura de un Banco Central atrás, que se encarga de controlar, monitorear, supervisar todo eso”.

Más adelante, D’Attellis indicó: “No tiene ningún sentido cuando hablan de la eliminación del Banco Central“, aunque afirmó que se le intenta convencer a la gente que, en caso de reemplazar los pesos por dólares, ya no sería necesario un Banco Central. “Y eso tampoco tiene ningún sentido“, ya que “si hacen la cuentita en Argentina la cantidad de pesos que hay en la economía no alcanza para dolarizar“. Y, para que se entienda bien, “dolarizar sería sacar todos los pesos que hay, los que tenemos en la mano circulando y en los depósitos, y a cambio de eso darnos dólares para que nos manejemos a partir de ahora como moneda de curso legal”.

Pero “cuando hacés la cuenta, si yo te doy todos los pesos, la realidad es que en la situación de escasez de dólares en la que nos encontramos actualmente, consecuencia de la sequía y todo lo que se viene explicando, esa relación te da un tipo de cambio altísimo, o sea, siendo generoso, la cuenta te da cerca de los cinco mil pesos” por dólar. Entonces, si te dicen que van a eliminar de Banco Central, van a dolarizar, lo que no te están diciendo es que en el medio van a hacer una megadevaluación que va a tener un traslado a los precios, que va a llevar la economía a una hiperinflación“.