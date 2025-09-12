Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Gallegos vive por estas horas un movimiento inusual en torno al tablero. Desde el jueves 11 y hasta el domingo 14 de septiembre, la ciudad es anfitriona de la Semifinal del Campeonato Argentino Amateur de Ajedrez 2025, una cita que combina competencia federada, capacitación y exhibiciones gratuitas impulsadas por la Secretaría de Estado de Cultura. En diálogo con Radio LU12 AM680, Leandro Fernández —ajedrecista local y árbitro nacional— explicó el alcance del encuentro, los criterios de juego y la propuesta de actividades pensadas para toda la comunidad.

“La Secretaría de Estado nos pidió trabajar en conjunto con el club La 22 y surgió la posibilidad de generar el torneo, que estará por empezar en la Sala de Columnas del Museo Padre Jesús Molina”, dijo Fernández, al aire de LU12. Aclaró que se trata de la “Semifinal Argentina 2025 Memorial Maestro Fideo Gustavo Méndez”, y subrayó un dato clave para quienes se acerquen a competir: “Este año va a ser un torneo prácticamente abierto para todas las categorías”. La organización no divide por edades, sino por categorías de ELO, lo que ordena los emparejamientos por fuerza de juego y, a la vez, habilita cruces intergeneracionales bajo un mismo reglamento.

El programa deportivo se disputa en siete rondas. Fernández precisó el cronograma: “Hoy se van a jugar dos, mañana se jugarían tres y el domingo estaremos finalizando”. Al cierre del cuadro principal, está previsto un torneo abierto “para todo el mundo, el que quiera venir a participar”, con inicio y finalización en la misma jornada. A la par de la competencia, la grilla incluyó —y sigue incluyendo— acciones formativas de acceso gratuito: “Ayer se estuvo brindando una simultánea que vino a ser dictada por el Maestro Nacional Matías Campión” y “esta noche, a las 9, va a estar dictando el Maestro Nacional Walter Díaz una clase magistral con dos partidas”.

La federalidad y el intercambio regional también están presentes. “Tenemos jugadores que han venido desde Pico Truncado, de Caleta Olivia, jugadores de la Cuenca Carbonífera, de Piedrabuena”, enumeró el árbitro. Y añadió una particularidad: “Han venido dos jugadores de Chile a competir. Los mismos pueden jugarlo, pero no pueden llegar a clasificarse a la final”. La final amateur se disputará en diciembre, en Villa Carlos Paz (Córdoba), y esta semifinal en Gallegos opera como instancia clasificatoria para las y los ajedrecistas argentinos según su rendimiento por ELO estándar (ritmo 60 minutos + 30 segundos de incremento por jugada).

Para la comunidad ajedrecística local —clubes, árbitros, familias y escuelas—, la semifinal en casa funciona como un hito organizativo. Fernández lo sintetizó con pragmatismo cuando contó los pasos previos con Cultura y con La 22: coordinación de sede, definición de ritmo y categorías, armado de fixtures y agenda formativa en paralelo. De esa articulación surgen resultados palpables: simultáneas llenas, una clase magistral a sala completa y siete rondas que, entre viernes y domingo, prometen partidas intensas, reclamos reglamentarios bien resueltos y, por qué no, algunas sorpresas de tablero en mano.

Quienes quieran acercarse como público pueden hacerlo durante todo el fin de semana. Verán cómo se anota una partida, qué implica un incremento de 30 segundos, de qué se trata el emparejamiento por ELO y cómo se vive un reclamo por posición repetida en tiempo real. Y, si el entusiasmo supera la curiosidad, el torneo abierto posterior ofrece una puerta de entrada para debutar con reloj y planilla.