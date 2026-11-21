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La relación de los adolescentes argentinos con el dinero está cambiando. Las billeteras virtuales, las aplicaciones de pago y otras herramientas financieras forman parte de sus actividades cotidianas desde edades cada vez más tempranas. Sin embargo, la expansión de estos instrumentos abre interrogantes sobre cuánto conocen realmente de su funcionamiento y qué tan preparados están para afrontar los riesgos que implica operar en entornos digitales.

Un estudio elaborado por Junior Achievement Argentina, el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella y BBVA puso cifras a esta transformación. La tercera edición de la investigación “Los adolescentes y las finanzas. Conocimiento y hábitos en Argentina” relevó a 4.144 jóvenes de entre 14 y 19 años de todo el país y comparó sus hábitos con los resultados de 2022 y 2024.

Uno de los datos más significativos es que apenas el 4% de los adolescentes no tiene ningún instrumento financiero. En 2022, esa proporción alcanzaba al 41% y en 2024 había descendido al 9%. Es decir, actualmente el 96% cuenta con acceso a alguna herramienta financiera.

El crecimiento también se observa en los medios de pago. El 63% utiliza billeteras digitales como su opción más frecuente, frente al 50% registrado en 2024 y el 11% de 2022. En sentido contrario, el efectivo perdió participación y pasó del 42% al 26%.

Las aplicaciones ya no se utilizan solamente para realizar pagos: los adolescentes también recurren a funciones para separar ahorros, establecer reservas de dinero y obtener rendimientos. La incorporación de estas herramientas a la vida cotidiana plantea una pregunta central: ¿los jóvenes cuentan con los conocimientos necesarios para utilizarlas de manera segura?

Apuestas online y estafas: los riesgos de operar desde edades tempranas

El acceso a instrumentos financieros convive con otras prácticas digitales que generan preocupación. El relevamiento identificó una exposición concreta a las estafas virtuales y las apuestas online, dos fenómenos que pueden comprometer los recursos económicos de los adolescentes.

El 20% afirmó haber recibido algún intento de estafa virtual. Sin embargo, solamente el 21% de quienes atravesaron esa situación realizó una denuncia.

Aunque los padres y tutores continúan siendo la principal referencia para resolver dudas financieras, las redes sociales ganaron un lugar importante entre las fuentes de información de los adolescentes.

En cuanto a las apuestas online, el 39% manifestó tener amigos que participaron de estas actividades durante el último mes y el 6,5% reconoció haber apostado.

Los datos muestran que el entorno digital en el que se manejan los adolescentes no se limita a las transferencias, los pagos o el ahorro. También incluye plataformas de apuestas, propuestas de inversión y contenidos que pueden influir directamente en sus decisiones económicas.

Otro indicador que despierta atención es la confianza que depositan en las recomendaciones de internet: el 54% estaría dispuesto a destinar más de la mitad de sus ahorros a una inversión sugerida en un video.

Influencers y redes sociales: quiénes les enseñan a manejar el dinero

Aunque los padres y tutores continúan siendo la principal referencia para resolver dudas financieras, las redes sociales ganaron un lugar importante entre las fuentes de información de los adolescentes.

El 78% consulta a sus familiares, un porcentaje que se mantiene estable desde 2022. Sin embargo, el 39% recurre a redes sociales e influencers, el 37% busca información en internet y el 35% consulta a docentes.

Esta influencia adquiere otra dimensión cuando se observa que más de la mitad de los encuestados estaría dispuesta a invertir una parte mayoritaria de sus ahorros siguiendo una recomendación audiovisual.

La circulación de consejos financieros en redes sociales, muchas veces sin información suficiente sobre los riesgos o las condiciones de las operaciones, plantea dificultades adicionales para jóvenes que todavía están construyendo sus conocimientos sobre el manejo del dinero.

Ahorrar cuesta y disminuye la confianza para administrar dinero

El estudio también detectó dificultades para sostener hábitos financieros saludables. Aunque el 78% tiene una actitud positiva hacia el ahorro, solamente el 44% guarda una parte del dinero cada vez que recibe ingresos.

Otro 34% ahorra ocasionalmente, pero reconoce que termina gastándolo. Además, la proporción de quienes ahorran sistemáticamente cayó del 49% en 2024 al 44% en 2026.

La confianza para administrar los propios recursos también retrocedió. Apenas el 21% se siente plenamente seguro de sus capacidades, frente al 28% de la medición anterior. Al mismo tiempo, creció del 12% al 15% el grupo que reconoce no saber cómo manejar su dinero y manifiesta interés en aprender.

Las diferencias socioeconómicas persisten en el nivel de conocimientos: el 57% de los adolescentes de nivel socioeconómico bajo presenta un conocimiento financiero reducido, frente al 40% de quienes pertenecen al nivel alto.

Siete de cada diez piden más educación financiera en las escuelas

Frente a este escenario, la educación financiera aparece como una de las principales demandas de los propios adolescentes. Siete de cada diez consideran que debería fortalecerse en las escuelas y la ubican entre los tres contenidos que consideran más útiles para su futuro.

La educación financiera y económica encabeza las prioridades, por encima de matemática, elegida por el 47%, y computación, con el 46%.

El informe también señala que el 98% utiliza inteligencia artificial, el 75% lo hace al menos una vez por semana y el 52% ya recurrió a estas herramientas para realizar consultas financieras.