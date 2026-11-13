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Alberto “Nacho” Biglieri y Claudia Sarmiento prestaron juramento como nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, en una ceremonia realizada este jueves en el Salón Bermejo del Palacio de Justicia. El acto estuvo encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, acompañado por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Fue una jornada de profunda emoción para Biglieri, quien estuvo rodeado de su familia y compartió con sus seres queridos un momento especialmente significativo de su trayectoria profesional. Los abrazos, las felicitaciones y el acompañamiento de quienes estuvieron presentes le dieron un marco especial a una ceremonia que representa la culminación de un largo camino de trabajo y el comienzo de una nueva responsabilidad institucional.

Biglieri y Sarmiento fueron elegidos en las elecciones nacionales del pasado 20 de octubre, en las que la lista Unidad en Defensa de la Abogacía resultó la más votada del país y obtuvo dos bancas para representar a los abogados de la matrícula federal durante el período 2026-2030.

Entre quienes acompañaron a los nuevos consejeros estuvieron Ricardo Gil Lavedra, expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal e impulsor del espacio Unidad en Defensa de la Abogacía; Alejandra García, actual presidenta de la institución; y Juan Sebastián De Stefano, secretario general del Colegio, quienes compartieron una jornada de especial relevancia para la representación institucional de los abogados.

Alberto Biglieri presta juramento como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, en representación del estamento de la abogacía.

La ceremonia contó además con una destacada presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, entre ellas los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de San Juan, Marcelo Orrego; el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia; el secretario de Justicia de Santa Fe, Santiago Mascheroni; el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer; el exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; y el exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.

También acompañaron la jura importantes referentes del Poder Judicial, como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg de Roca, y los jueces del mismo tribunal Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. Estuvieron presentes además los camaristas federales de Casación Penal Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, y los camaristas federales de San Martín Marcelo Fernández, Juan Pablo Salas y Marcos Morán, junto con consejeros de la Magistratura, magistrados y funcionarios judiciales.

Abogado especializado en Derecho Administrativo, docente universitario y exintegrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Biglieri llega al organismo nacional con una amplia trayectoria académica, profesional e institucional. Por su parte, Sarmiento, abogada y escribana de San Juan, aporta su experiencia en la administración pública y una mirada federal sobre los desafíos de la Justicia.

Claudia Ester Sarmiento presta juramento como nueva integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, en representación del estamento de la abogacía.

La incorporación de ambos consejeros representa una oportunidad para fortalecer la participación de la abogacía en las decisiones que hacen al funcionamiento del Poder Judicial. La defensa del ejercicio profesional, la independencia judicial, el mérito y la idoneidad en la selección de magistrados, la transparencia y el federalismo serán algunos de los principales ejes de trabajo de esta nueva etapa.

Con el juramento cumplido y el inicio de sus mandatos previsto para el próximo 18 de noviembre, Biglieri y Sarmiento comienzan una gestión de cuatro años en uno de los organismos centrales del sistema judicial argentino. El desafío será transformar la confianza recibida de los abogados de todo el país en trabajo, compromiso y resultados concretos para contribuir a una Justicia más independiente, eficiente y cercana a la sociedad.