Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La salida de Aldo Pedro Duscher de Quilmes sumó un capítulo insólito. El ex volante de la Selección Argentina y entrenador patagónico de Chubut presentó su renuncia como entrenador el miércoles, tras apenas siete partidos en el cargo. Sin embargo, menos de 24 horas después se presentó en el predio con la intención de dirigir la práctica, lo que desató tensión e incertidumbre.

Según informaron algunos medios deportivos, hubo un fuerte cruce verbal entre Duscher y el presidente del club, Mateo Magadán, aunque versiones posteriores desmintieron que la discusión llegara a los golpes. En medio del desconcierto, la práctica ya estaba a cargo de la dupla interina Ricardo Vendakis–Néstor Fredani.

Según trascendió, se realizó una votación informal entre los jugadores para decidir la continuidad del DT. Magadán negó esa versión: “Es falso que hubo una votación. Ayer me llamó para decirme que estaba arrepentido, que tenía el apoyo del plantel. Le respondí que su decisión era irreversible y que el club debía mantener la seriedad. Hoy vino al entrenamiento, pero le dije que era un tema cerrado y se fue”.

El breve ciclo de Duscher en Quilmes dejó un saldo de dos victorias, dos empates y tres derrotas en la Primera Nacional, además de la eliminación en Copa Argentina frente a San Lorenzo por penales. El equipo marcha en el puesto 12 de la Zona A, lejos de los puestos de ascenso.

No es la primera salida polémica del técnico: en enero de este año fue despedido de la Sub-20 de Paraguay, en pleno Sudamericano, tras un enfrentamiento con la prensa local luego de una derrota 6-0 ante Uruguay.