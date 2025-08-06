Este miércoles 6 de agosto, Crónica presentó en su canal de YouTube una nueva apuesta audiovisual que promete dar que hablar: “El Ojo del Lobo”, una serie de entrevistas en profundidad conducidas por Facundo Pedrini, director de noticias de TV del canal y figura destacada del periodismo argentino. El primer episodio tiene como protagonista a Alejandro Fantino, en un mano a mano que cruza reflexiones profundas, anécdotas jugosas y una mirada filosa sobre el presente del país.

Con el tono íntimo que propone el ciclo, el cual está bajo la dirección de Gerardo González Bobilloel, periodista se desmarcó de la lógica del enfrentamiento mediático y dejó en claro que hoy su cabeza está en otro lugar. “Tengo una frase hermosa de Walt Whitman: ‘me contradigo, contengo multitudes’. La vida pasa por otro lado, no por pelearte con Leuco, Majul o Navarro. A mí me chupa un hue* todo eso. Por eso me dicen Fantivio. Yo no le deseo mal a nadie”, sentenció.

Además, Fantino habló sobre su decisión de correrse del ruido mediático y de los formatos tradicionales.“Decidí bajarme de esa cosa engrietada. Lo viví, me tocó hacer ‘Animales Sueltos’, que era un programa muy jugado. Ahora estoy tranquilo en Neura. Por ahora lo manejo yo, el día que Neura me maneja a mí, me voy a la mier*”.

En este contexto, el comunicador no esquivó la autocrítica y apuntó contra el rol que tuvieron los medios en el pasado. “Los medios de comunicación tradicionales permanentemente le han dicho a la gente lo que tiene que pensar. Nosotros, los periodistas tradicionales, durante mucho tiempo tuvimos el monopolio de la palabra y le poníamos el nombre a las cosas. ¿Vos sabés lo que es tener el poder de ponerle el nombre a algo? Me parece que lo más interesante de todo es que ahora todo el tiempo se discuten las cosas. Entonces, para mí el medio tradicional, tal como lo conocimos, tiene fecha de vencimiento”.

Alejandro Fantino y Facundo Pedrini en la primera emisión de “El Ojo del Lobo”. (Foto: Crónica).

Consultado sobre su relación con el presidente Javier Milei, Alejandro fue claro: “Estoy identificado con el mundo libertario porque Javier me aprecia y Neura está ligada a ese mundo. Pero para el libertario, yo soy tibio. Lo que pasa es que es un negocio que le sirve a un 15 por ciento de un lado y a un 15 por ciento del otro. Es un negocio, donde estamos periodistas, medios, empresarios…”.

En un tono más personal, se animó a hablar de la angustia, la tristeza y el miedo: “La angustia es el afecto que no engaña. Hay una tristeza interior que te persigue. Tal vez tiene que ver con que no estás cómodo en tu vida, con tus afectos, con tu pareja, porque el laburo que tenés es una mierda. Pero por otro lado decís ‘Che, pero Fanta, no puedo dejar de laburar con lo que tengo, es lo que me toca.” Bueno, te lo entiendo, pero hay que saber manejar esa angustia. Miedo tengo todo el tiempo”.

Alejandro Fantino en “El Ojo del Lobo”. (Foto: Crónica).

Y si de temores se trata, Fantino no dudó en hablar del más profundo: la muerte. “Yo le tengo terror a la muerte. Pero por otro lado, hay una frase de los estoicos, una de Marco Aurelio que decía que cuando la muerte llegue a su vida, él ya no va a ser”, recordó.

“El Ojo del Lobo” debutó con una entrevista fuerte, cargada de contenido y de emociones. Con la mirada atenta de Pedrini y el tono reflexivo del ciclo, la charla con Fantino marcó el inicio de un espacio donde las figuras se permiten pensar en voz alta. En las próximas entregas, pasarán por el ciclo Chiche Gelblung, Fernando Marín y Raúl Olmos, entre otros nombres que pisan fuerte en el mundo de los medios, la política y la industria.