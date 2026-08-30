Alejandro Lerner generó repudio por una polémica comparación en “La Noche de Mirtha”: “Es como una mujer abusada…” El artista habló sobre la situación política del país y cuestionó el accionar de los dirigentes durante las últimas décadas. Sus dichos rápidamente provocaron críticas entre los usuarios de las redes sociales.

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El reconocido músico y compositor Alejandro Lerner protagonizó un momento de fuerte repercusión durante la emisión de este sábado de “La Noche de Mirtha“, donde realizó polémicas declaraciones al analizar la situación política y social del país.

Durante la tradicional “mesaza”, el artista cuestionó la corrupción estructural y sostuvo: “Yo creo que cuando la corrupción es estructural, después es peor porque se vuelve cultural”. Asimismo, remarcó que “el país es muy rico y, si no fuera tan rico, habría explotado hace muchos años”.

Lerner también planteó la necesidad de sostener un proyecto a largo plazo. “Un país que quiere cambiar, si no le damos un poquito de tiempo a una continuidad de un proyecto de país, que es lo que a mí me gustaría tener claro para hacer el sacrificio que haya que hacer”, dijo frente a Mirtha Legrand.

Sin embargo, otra de sus afirmaciones generó mayor preocupación y rechazo. Al referirse a las consecuencias de las decisiones tomadas por distintos dirigentes durante las últimas décadas, el músico expresó: “Argentina es como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes, los que nos tendrían que haber dado un servicio y los que le tendrían que haber dado un servicio a los trabajadores. Ninguna de las personas que vinieron de los últimos 50 años pudo dar el servicio que nos merecemos”.

La frase rápidamente comenzó a circular en redes sociales y despertó numerosas críticas. “Es horroroso lo que dice! Yo no puedo creer cómo nadie le objeta nada!”, cuestionó un usuario. Otros expresaron su rechazo con comentarios como: “El eufemismo que usó. Se fue al carajo” y “Mmm que horrible comparación”.