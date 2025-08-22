Alejandro Vilches asumió como interventor en la Agencia Nacional de Discapacidad Es en reemplazo de la anterior gestión que quedó bajo la lupa por presuntas irregularidades. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 601/2025.

El Ejecutivo nacional oficializó este viernes la designación del Dr. Alejandro Vilches como nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en reemplazo de la anterior gestión que quedó bajo la lupa por presuntas irregularidades. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 601/2025, que establece la intervención del organismo por un plazo de 180 días corridos.

Vilches, quien se desempeñaba como secretario de Gestión Sanitaria, presentó su renuncia para asumir el nuevo cargo. El Decreto 600/2025 aceptó su dimisión y dispuso su incorporación al frente de la ANDIS.

Según la normativa, el objetivo central de la intervención será realizar una auditoría integral, especialmente sobre los procesos de compras y contrataciones del organismo. Además, el interventor deberá elaborar un informe detallado sobre el estado actual de la agencia y proponer medidas para optimizar su funcionamiento.

La decisión había sido anticipada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien destacó la trayectoria del médico: “El Dr. Alejandro Alberto Vilches es especialista en gestión de sistemas de salud pública y privada. Su primera misión será llevar adelante una profunda auditoría en la Agencia”.

La ANDIS, creada en 2017 bajo la órbita del Ministerio de Salud, cuenta con autarquía económico-financiera, lo que refuerza la importancia del control de su administración. En la resolución, el Gobierno subrayó que, en caso de detectarse anomalías o incumplimientos, el interventor deberá informar el impacto económico y recomendar las acciones correctivas correspondientes.