Alerta en Avellaneda: el arroyo Sarandí amaneció teñido de rojo y los vecinos denuncian contaminación por parte de las fabricas Los vecinos detallaron que no es la primera vez que ocurre y advirtieron sobre la presencia de "un olor ácido" en el agua. También contaron que otras veces "se ve teñido de amarillo".

En la localidad bonaerense de Avellaneda, el arroyo Sarandí apareció teñido de rojo, lo que desató la preocupación y especulaciones de los vecinos.

El intenso color rojo de las aguas se pudo apreciar a la altura del barrio Villa Inflamable, y algunos vecinos le adjudicaron el tono a los desechos industriales.

Los vecinos de la zona se mostraron molestos frente a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR): “Es una lástima que le hayan sacado el control”.

Además, cuestionaron que “es un desastre el estado del agua” y se quejaron por el olor.

“Mi marido salió de nuestra casa y me dijo que estaba todo rojo. Si bien es rojo, otras veces fue amarillo, con un olor ácido que nos hace mal hasta en la garganta. Vivo a una cuadra del arroyo. Hoy, olor no tiene. No hay muchas fábricas en la zona, aunque sí depósitos”, aseguró Silvia, una vecina de la zona en declaraciones a C5N.

Y agregó: “En otros días tuvimos una espesa amarilla que dejó la parte de arriba dura y un olor ácido. Igualmente, en la canilla no tengo problema y hay agua potable”.

Desde la Municipalidad de Avellaneda confirmaron a La Nación que ayer tomaron una muestra y pudieron constatar la presencia de anilina. Además, hicieron la denuncia en la Autoridad del Agua, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. Este organismo es el encargado de investigar de dónde proviene la sustancia, ya que Sarandí está situado en la punta final del curso de agua, que llega tras atravesar Lomas de Zamora y Lanús.

Las sospechas, dijeron las fuentes, apuntan a que la anilina tenga origen en una fábrica textil o curtiembre que haya tirado desechos al arroyo o bien haya tenido algún desperfecto que provocó el vertido.

La municipalidad también dio aviso al Ministerio de Ambiente de la provincia para que intervenga. “Tendrán que hacer peritajes y decidir las medidas correspondientes”, indicaron fuentes de la intendencia.