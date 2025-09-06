Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno Nacional pidió la devolución de miles de pasaportes de la serie AAL por una falla de seguridad en su fabricación que compromete la validez internacional. De acuerdo con el informe, la imperfección no puede percibirse a simple vista, aunque sí es detectada por los sistemas de lectura en controles migratorios.

El inconveniente se originó en una partida defectuosa de tinta negra de seguridad, provista por un fabricante alemán. Si bien no todos los ejemplares resultan problemáticos —se calcula que entre 5.000 y 6.000 serían los realmente afectados—, el RENAPER no tiene certeza de cuáles documentos presentan la falla dentro del conjunto señalado.

Pasaportes AAL: números de serie afectados

La alerta, identificada inicialmente por el Consulado argentino en San Pablo, alcanza a más de 200 mil pasaportes que están siendo revisados. Las numeraciones potencialmente comprometidas son:

AAL314778 hasta AAL346228

AAL400000 hasta AAL607599

AAL616000 al AAL620088

El Gobierno instó a quienes posean pasaportes en esos rangos numéricos a presentarlos en el RENAPER o en los consulados, en caso de residir en el extranjero, para su verificación.

En caso de no detectarse irregularidades, el documento será devuelto. Si se confirma la falla en la tinta, se imprimirá uno nuevo sin costo y se remitirá al ciudadano correspondiente. Fuentes oficiales remarcaron que la situación productiva “se encuentra resuelta” desde hace semanas y que la emisión continúa con normalidad.